Mit Emirates akzeptiert eine der größten Fluggesellschaften der Welt jetzt Krypto-Zahlungen. Die neue Option ist Teil der Digitalstrategie der Vereinigten Arabischen Emirate.

Krypto hebt ab: Emirates führt Zahlungen für Flüge ein

Krypto hebt ab: Emirates führt Zahlungen für Flüge ein

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Emirates ermöglicht jetzt Krypto-Zahlungen für Flugbuchungen über Crypto.com Pay. â³

Die Initiative unterstützt Dubais Ziel, bis 2026 90 Prozent aller Finanztransaktionen digital abzuwickeln. â³

Vorerst ist die Zahlungsoption nur für berechtigte Einwohner der VAE verfügbar.

Emirates betont die Anpassung an die Bedürfnisse einer digital versierten Generation. â³

Emirates erweitert die Bezahlmöglichkeiten für seine Kunden. Ab sofort können berechtigte Nutzer in den Vereinigten Arabischen Emiraten Flugbuchungen über die Website und die App der Airline mit Crypto.com Pay abschließen. Damit setzt die Fluggesellschaft eine bereits im vergangenen Jahr angekündigte Partnerschaft mit der Krypto-Börse in die Praxis um.

We've officially launched @cryptocom Pay, allowing eligible UAE residents to book using the digital payment solution on our website and app. https://t.co/F7ZiTjUPua pic.twitter.com/XaViajqVms — Emirates (@emirates) July 28, 2026

Die Einführung passt zur Strategie Dubais, digitale Zahlungsmethoden stärker im Alltag zu verankern. Bis Ende 2026 sollen neunzig Prozent aller Finanztransaktionen im öffentlichen und privaten Sektor digital abgewickelt werden. Mit dem Schritt baut Emirates sein Angebot für Krypto-Nutzer weiter aus.

Krypto-Zahlungen starten bei Emirates

Vorerst steht Crypto.com Pay ausschließlich berechtigten Einwohnern der Vereinigten Arabischen Emirate zur Verfügung. Voraussetzung ist, dass die Buchung in VAE-Dirham abgerechnet wird. Kunden können die Zahlungsoption sowohl in der Emirates-App als auch auf der Website auswählen und den Bezahlvorgang anschließend über ihre Crypto.com-Wallet abschließen.

Nach Angaben von Emirates werden sämtliche Transaktionen im Einklang mit den regulatorischen Vorgaben der Vereinigten Arabischen Emirate abgewickelt. Die technische Umsetzung erfolgt über die Niederlassung von Crypto.com in Dubai. Das Unternehmen war nach eigenen Angaben der erste Virtual Asset Service Provider, der von der Zentralbank der VAE eine Lizenz für sogenannte Stored Value Facilities erhalten hat.

“Die Umsetzung dieser Initiative unterstreicht unser Engagement, unseren Kunden mehr Wahlmöglichkeiten bei der Bezahlung ihrer Reisen zu bieten. Sie spiegelt zudem die sich rasant verändernden Präferenzen einer jüngeren, digital versierten Generation wider, die ihre Finanzen verwaltet und ihre Reisen hauptsächlich über ihr Smartphone plant und von den Fluggesellschaften erwartet, dass diese mithalten“, sagte Adnan Kazim, stellvertretender Präsident und Chief Commercial Officer von Emirates.

Für die Krypto-Branche ist die Kooperation ein weiteres Signal, dass digitale Vermögenswerte im Alltag ankommen.