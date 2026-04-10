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Standortdebatte entfacht 

Abzug von Binance belastet Krypto-Hub Dubai

Dubai galt lange als sicherer Hafen für Krypto-Unternehmen. Doch die aktuelle Entwicklung bringt den Standort zunehmend ins Wanken.

Josip Filipovic
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Beitragsbild: picture alliance

 | Werden mehr Unternehmen Binance folgen?

Die Krypto-Börse Binance reagiert auf die angespannte Sicherheitslage im Nahen Osten und verlagert Teile ihres Personals aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mitarbeitenden wurden laut Berichten mehrere Standorte zur Umsiedlung angeboten, darunter Hongkong, Tokio, Kuala Lumpur und Bangkok. Hintergrund sind die zunehmenden Auswirkungen des Konflikts rund um Iran, die auch Dubai betreffen.

Die Vereinigten Arabischen Emirate galten zuletzt als einer der wichtigsten globalen Krypto-Hubs. Binance hatte dort über 1.000 Mitarbeitende und betrieb sein internationales Geschäft unter einer Lizenz aus Abu Dhabi. Damit war die Region de facto ein zentraler Standort für Management und strategische Entscheidungen.

Steht Dubais Rolle als Krypto-Hub vor dem Umbruch?

Die aktuelle Entwicklung wirft jedoch Fragen über die Zukunft Dubais als Krypto-Zentrum auf. Berichte über Drohnen- und Raketenangriffe sowie die Verschiebung großer Branchenevents wie des Token2049 Summits zeigen, dass die geopolitische Lage zunehmend Einfluss auf die Branche nimmt.

“Seit Beginn der offensichtlichen iranischen Angriffe hat die Luftabwehr der VAE insgesamt 537 ballistische Raketen, 26 Marschflugkörper und 2.256 Drohnen abgefangen”, so das Verteidigungsministerium der VAE auf X.

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Auch andere Unternehmen könnten ihre Präsenz in der Region überdenken. Die Unsicherheit könnte langfristig dazu führen, dass sich Krypto-Firmen stärker auf alternative Standorte wie etwa Asien konzentrieren.

Noch ist offen, ob es sich um eine temporäre Reaktion auf die Sicherheitslage handelt oder um einen nachhaltigen Trend. Klar ist jedoch, dass geopolitische Risiken zunehmend zu einem entscheidenden Faktor für die Standortwahl in der Krypto-Branche werden.

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