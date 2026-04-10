Der Krypto-Markt zeigt sich aktuell stabil, jedoch ohne klare Richtung. Doch mehrere Faktoren könnten schon bald für neue Bewegung sorgen.

Trotz geopolitischer Eskalation bleibt Krypto stabil: kommt jetzt der nächste Schub?

Trotz geopolitischer Eskalation bleibt Krypto stabil: kommt jetzt der nächste Schub?

Der Krypto-Markt zeigt sich zum Wochenausklang leicht im Plus. Bitcoin notiert aktuell bei rund 72.190 US-Dollar und konnte innerhalb der letzten 24 Stunden um 1,64 Prozent zulegen. Auch Ethereum bewegt sich nach oben, wenn auch deutlich moderater, und steht bei 2.190 US-Dollar mit einem Anstieg von 0,57 Prozent. XRP handelt bei 1,34 US-Dollar und gewinnt 0,96 Prozent hinzu.

Weitere große Altcoins folgen dem vorsichtig positiven Trend. Solana steigt auf 83 US-Dollar und verzeichnet ein Plus von 1,49 Prozent. Insgesamt bleibt die Dynamik jedoch begrenzt, was auf eine gewisse Zurückhaltung der Marktteilnehmer hindeutet.

Krypto-Märkte reagieren auf politische Spannungen

Für Unterstützung sorgen weiterhin die Kapitalzuflüsse in die Spot ETFs. In die Bitcoin ETFs flossen gestern 343,3 Millionen US-Dollar, während Ethereum ETFs Zuflüsse in Höhe von 85,19 Millionen US-Dollar verzeichneten.

Der Blick der Investoren richtet sich erneut auf die geopolitische Lage. Nach einem Angriff Israels im Libanon beobachten die Märkte aufmerksam, wie sich die Situation rund um den Iran weiterentwickelt. Zusätzliche Unsicherheit bringt eine Aussage von Donald Trump, der davor warnte, dass Iran angeblich Gebühren für Tanker in der Straße von Hormus verlangen könnte.

“Es gibt Berichte, wonach der Iran Gebühren von Tankern verlangt, die die Straße von Hormus passieren – das sollte besser nicht der Fall sein, und falls doch, sollten sie damit sofort aufhören”, so der US-Präsident.

"There are reports that Iran is charging fees to tankers going through the Hormuz Strait — They better not be and, if they are, they better stop now!" – President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/wJIXNJ8z2Q — The White House (@WhiteHouse) April 9, 2026

Am heutigen Nachmittag um 14:30 Uhr stehen zudem wichtige Inflationsdaten aus den USA an. Der Verbraucherpreisindex misst die durchschnittliche Preisentwicklung von Waren und Dienstleistungen und gilt als zentraler Indikator für die Inflation. Die Veröffentlichung könnte kurzfristig für erhöhte Volatilität am Krypto-Markt sorgen, da sie Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank liefert.

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