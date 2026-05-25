So erhält man Liquidität ohne Bitcoin-Verkauf

In diesem Artikel erfährst du:
- Warum immer mehr Anleger ihre Bitcoin beleihen statt verkaufen
- Weshalb Bitcoin als Sicherheit beliebter ist als viele Altcoins
- Worauf Anleger besonders achten sollten
- Wie Anleger zusätzliche Sicherheiten zur Absicherung nutzen können
Viele Anleger kennen das klassische Prinzip eines Bankkredits: Wer über ein regelmäßiges Einkommen und eine gute Bonität verfügt, erhält Kapital. Im Krypto-Sektor hat sich daraus ein eigenes Modell entwickelt. Bei Bitcoin-besicherten Krediten hinterlegen Anleger ihre BTC als Sicherheit und erhalten dafür Fiat-Geld. Der große Unterschied liegt im Ziel vieler Investoren. Sie wollen ihre Bestände langfristig halten und trotzdem Liquidität erhalten. BTC-ECHO hat mit Seamus Rocca, CEO der Xapo Bank, gesprochen. Das Unternehmen bietet solche Kredite an und kennt die Risiken dieses Modells.
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