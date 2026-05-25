Bitcoin-besicherte Kredite gelten für viele Anleger als attraktive Alternative zum Verkauf. Doch wer das Risiko falsch einschätzt, könnte bei starken Kursschwankungen liquidiert werden.

So erhält man Liquidität ohne Bitcoin-Verkauf

So erhält man Liquidität ohne Bitcoin-Verkauf

In diesem Artikel erfährst du: Warum immer mehr Anleger ihre Bitcoin beleihen statt verkaufen

Weshalb Bitcoin als Sicherheit beliebter ist als viele Altcoins

Worauf Anleger besonders achten sollten

Wie Anleger zusätzliche Sicherheiten zur Absicherung nutzen können

Viele Anleger kennen das klassische Prinzip eines Bankkredits: Wer über ein regelmäßiges Einkommen und eine gute Bonität verfügt, erhält Kapital. Im Krypto-Sektor hat sich daraus ein eigenes Modell entwickelt. Bei Bitcoin-besicherten Krediten hinterlegen Anleger ihre BTC als Sicherheit und erhalten dafür Fiat-Geld. Der große Unterschied liegt im Ziel vieler Investoren. Sie wollen ihre Bestände langfristig halten und trotzdem Liquidität erhalten. BTC-ECHO hat mit Seamus Rocca, CEO der Xapo Bank, gesprochen. Das Unternehmen bietet solche Kredite an und kennt die Risiken dieses Modells.

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