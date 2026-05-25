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Vorsicht bei Volatilität 

So erhält man Liquidität ohne Bitcoin-Verkauf

Bitcoin-besicherte Kredite gelten für viele Anleger als attraktive Alternative zum Verkauf. Doch wer das Risiko falsch einschätzt, könnte bei starken Kursschwankungen liquidiert werden.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Seamus Rocca

Beitragsbild: Xapo Bank, KI-bearbeitet

 | Bitcoin-besicherte Kredite werden immer populärer

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum immer mehr Anleger ihre Bitcoin beleihen statt verkaufen
  • Weshalb Bitcoin als Sicherheit beliebter ist als viele Altcoins
  • Worauf Anleger besonders achten sollten
  • Wie Anleger zusätzliche Sicherheiten zur Absicherung nutzen können

Viele Anleger kennen das klassische Prinzip eines Bankkredits: Wer über ein regelmäßiges Einkommen und eine gute Bonität verfügt, erhält Kapital. Im Krypto-Sektor hat sich daraus ein eigenes Modell entwickelt. Bei Bitcoin-besicherten Krediten hinterlegen Anleger ihre BTC als Sicherheit und erhalten dafür Fiat-Geld. Der große Unterschied liegt im Ziel vieler Investoren. Sie wollen ihre Bestände langfristig halten und trotzdem Liquidität erhalten. BTC-ECHO hat mit Seamus Rocca, CEO der Xapo Bank, gesprochen. Das Unternehmen bietet solche Kredite an und kennt die Risiken dieses Modells.

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