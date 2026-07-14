Japans führende Plattform für digitale Vermögenswerte wechselt zu Avalanche. Der Schritt könnte AVAX neuen Rückenwind geben.

2,7 Milliarden US-Dollar wechseln zu Avalanche – was bedeutet das für den AVAX-Kurs?

2,7 Milliarden US-Dollar wechseln zu Avalanche – was bedeutet das für den AVAX-Kurs?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Progmat migriert seine Security Token-Infrastruktur auf die Avalanche-Blockchain und verwaltet Vermögenswerte im Wert von 2,7 Milliarden US-Dollar.

Die Umstellung verspricht schnellere Transaktionen und könnte Auswirkungen auf den AVAX-Kurs haben.

Progmat, eine der führenden Plattformen für die Ausgabe und Verwaltung digitaler Vermögenswerte in Japan, hat ihre komplette Security Token-Infrastruktur auf die Avalanche-Blockchain migriert. Das Unternehmen verwaltet tokenisierte Vermögenswerte im Wert von rund 2,7 Milliarden US-Dollar und deckt damit einen großen Teil des japanischen Security-Token-Marktes ab.

Durch die Umstellung von einer privaten auf die Avalanche-Blockchain werden Transaktionen nun drei- bis fünfmal schneller verarbeitet und sind in weniger als zwei Sekunden abgeschlossen. Zudem schafft die neue Infrastruktur die Grundlage für eine spätere Multi Chain-Strategie und erleichtert den Zugang für internationale Marktteilnehmer. Kann diese Entwicklung dem AVAX-Kurs neuen Auftrieb verleihen?

Avalanche Struktur und Trend

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der Kurs zwischen 6,542 US-Dollar (Tief) und 6,791 US-Dollar (Hoch) basierend auf den letzten sechs 4‑Stunden‑Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 6,552 US-Dollar und damit rund 0,200 US-Dollar unter dem Schlusskurs vor 24 Stunden (6,752 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 2.807.076.171 US-Dollar und setzt den Preis in einen Mid‑Cap‑Kontext für Krypto‑Anleger.

Der Kurs notiert unter dem EMA‑20 (6,700 US-Dollar) und die jüngste Sequenz zeigt nach vergleichbaren Hochs einen plötzlichen Abwärtsbruch. Unmittelbare Unterstützung liegt bei 6,54 US-Dollar (aktuelles Tief/Bollinger‑Unterband), gefolgt von 6,27 US-Dollar (Fibonacci‑Start), Widerstände bei EMA‑20 ~6,70 US-Dollar und 6,85 US-Dollar (letzte Hochs). Solange der Kurs unter dem EMA‑20 bleibt, ist die kurzfristige Marktlage als bärisch einzustufen.

AVAX Momentum-Check und Volatilität

Der RSI (14) beträgt etwa 32,0 und signalisiert schwaches Momentum nahe dem überverkauften Bereich. Das Histogramm zeigt nach dem starken Schlusskurs‑Abfall eine Beschleunigung des Abwärtsdrucks.

Die Bollinger‑Bänder‑Breite beträgt aktuell rund 0,454 US-Dollar, was relativ zur Kursgröße eine moderate, aber erhöhte Schwankungsbreite bedeutet. Der Markt befindet sich in einer angespannten Konsolidierungsphase; die Volatilitätstendenz ist kurzfristig steigend.

Kurzfristige Prognose AVAX

Kurzfristig bleibt die Prognose für AVAX am 14.07.2026 neutral bis leicht bärisch. Wichtige Unterstützungen sehen wir bei 6,54 US-Dollar und 6,27 US-Dollar (Fibonacci), Widerstände bei 6,70 US-Dollar (EMA‑20) und 6,85 US-Dollar. Ein klarer Ausbruch über 6,85 US-Dollar mit Bestätigung über EMA‑20 würde ein bullishes Szenario bis ~7,11 US-Dollar eröffnen, während ein Bruch unter 6,54 US-Dollar zu anhaltender Abwärtsdynamik in Richtung 5,20–5,90 US-Dollar führen könnte. Für Dich: Behalte RSI, Schlusskurse unter dem 4‑Stunden‑Bollinger‑Unterband und das Verhalten um den EMA‑20 als Entscheidungsfaktoren im Auge.

Neutrales Szenario (50 Prozent Wahrscheinlichkeit)

Im neutralen Szenario liegt das Kursziel zwischen 6,27 und 6,85 US-Dollar. Als Auslöser gilt, dass sich der RSI zwischen 30 und 45 stabilisiert und die Schlusskurse oberhalb von 6,27 US-Dollar sowie der EMA-20-Linie bei 6,70 US-Dollar bleiben.

Bullisches Szenario (20 Prozent Wahrscheinlichkeit)

Im bullischen Szenario steigt der Kurs in den Bereich von 6,85 bis 7,115 US-Dollar. Der Trigger ist ein Tagesschluss über dem EMA-20 bei 6,70 US-Dollar, ein Ausbruch über 6,85 US-Dollar, ein RSI über 50 sowie steigendes Handelsvolumen.

Bearishes Szenario (30 Prozent Wahrscheinlichkeit)

Im bearischen Szenario fällt der Kurs in den Bereich von 5,90 bis 5,20 US-Dollar. Ausgelöst wird dieses Szenario durch einen Schlusskurs unter 6,54 US-Dollar, einen Bruch des Bollinger-Unterbands, einen RSI unter 30 sowie den Verlust der Unterstützung bei 6,27 US-Dollar.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.