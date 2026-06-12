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Nasdaq-Debüt geht in die Hose 

Börsenstart misslingt: Avalanche Treasury stürzt ab

Die Avalanche Treasury fiel beim Nasdaq-Debüt auf die Nase. Das Unternehmen plant den Aufbau einer milliardenschweren AVAX-Reserve.

Moritz Draht
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Das Bild zeigt die Kryptowährung Avalanche (AVAX) auf dem Display eines Smartphones oder Tablets. Im Fokus stehen das rote Avalanche-Logo und die Bezeichnung "AVAX". Im Hintergrund sind unscharfe Kurscharts und weitere Kryptowährungen zu erkennen, darunter Bitcoin. Die Aufnahme vermittelt den Eindruck einer Handels- oder Portfolio-App.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Avalanche Treasury legte einen schwachen Börsenstart hin

Mit Avalanche Treasury Co. ist seit Donnerstag ein weiteres Krypto-Treasury-Unternehmen an der Nasdaq gelistet. Der Börsenstart lief jedoch nicht wie geplant. Die Aktie verlor zum Handelsstart rund 38 Prozent und schloss bei 1,85 US-Dollar. Nachbörslich konnte sich das Papier leicht erholen.

Hinter Avalanche Treasury steht ein Unternehmen, das gezielt in das Avalanche-Ökosystem investieren will. Der Börsengang wurde durch die Fusion mit der Krypto-SPAC Mountain Lake Acquisition Corp. ermöglicht. Seit Donnerstag wird die Aktie unter dem Kürzel “AVAT” an der Nasdaq gehandelt.

Mehr als eine Milliarde US-Dollar für AVAX

Laut CEO Bart Smith soll das Unternehmen die Entwicklung des Netzwerks beschleunigen und institutionellen Investoren einen Zugang zum Avalanche-Ökosystem ermöglichen. “AVAT beabsichtigt, Kapital gezielt einzusetzen, um den Wert des Avalanche-Ökosystems langfristig zu steigern – ähnlich wie eine Unternehmensreserve”, erklärte Smith. Dabei gehe es nicht um eine reine Wette auf den Kurs von AVAX, sondern um eine Investition in die Infrastruktur des Netzwerks.

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Bereits im vergangenen Jahr hatte Avalanche Treasury angekündigt, langfristig AVAX im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar erwerben zu wollen. Neben dem Aufbau der Reserve sollen die Mittel auch in Protokolle, Partnerschaften und Validator-Infrastruktur fließen.

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