Börsenstart misslingt: Avalanche Treasury stürzt ab

Die Avalanche Treasury fiel beim Nasdaq-Debüt auf die Nase. Das Unternehmen plant den Aufbau einer milliardenschweren AVAX-Reserve.

Nasdaq-Debüt geht in die Hose

Mit Avalanche Treasury Co. ist seit Donnerstag ein weiteres Krypto-Treasury-Unternehmen an der Nasdaq gelistet. Der Börsenstart lief jedoch nicht wie geplant. Die Aktie verlor zum Handelsstart rund 38 Prozent und schloss bei 1,85 US-Dollar. Nachbörslich konnte sich das Papier leicht erholen.

🔥 $AVAX TREASURY FIRM CRASHED ON ITS NASDAQ DEBUT



Avalanche Treasury $AVAT just went public on Nasdaq, then CRASHED -38% on day one.



Meanwhile, $AVAX trades at a 5-year low, DOWN -95% from its 2021 peak.



The company still plans to buy more than $1B of AVAX, With CEO calling… pic.twitter.com/kFso6GjuUn — Coin Bureau (@coinbureau) June 12, 2026

Hinter Avalanche Treasury steht ein Unternehmen, das gezielt in das Avalanche-Ökosystem investieren will. Der Börsengang wurde durch die Fusion mit der Krypto-SPAC Mountain Lake Acquisition Corp. ermöglicht. Seit Donnerstag wird die Aktie unter dem Kürzel “AVAT” an der Nasdaq gehandelt.

Mehr als eine Milliarde US-Dollar für AVAX

Laut CEO Bart Smith soll das Unternehmen die Entwicklung des Netzwerks beschleunigen und institutionellen Investoren einen Zugang zum Avalanche-Ökosystem ermöglichen. “AVAT beabsichtigt, Kapital gezielt einzusetzen, um den Wert des Avalanche-Ökosystems langfristig zu steigern – ähnlich wie eine Unternehmensreserve”, erklärte Smith. Dabei gehe es nicht um eine reine Wette auf den Kurs von AVAX, sondern um eine Investition in die Infrastruktur des Netzwerks.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Avalanche Treasury angekündigt, langfristig AVAX im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar erwerben zu wollen. Neben dem Aufbau der Reserve sollen die Mittel auch in Protokolle, Partnerschaften und Validator-Infrastruktur fließen.