Können Quantencomputer Bitcoin knacken? CoinShares-Researcher Christopher Bendiksen erklärt im Interview die tatsächlichen Risiken, mögliche Lösungen und warum kein plötzlicher Bitcoin-Crash droht.

“Die meisten Bitcoin sind sicher”: CoinShares-Researcher über Quantencomputer

“Die meisten Bitcoin sind sicher”: CoinShares-Researcher über Quantencomputer

In diesem Artikel erfährst du: Warum die meisten Bitcoin-Adressen von Quantencomputern nicht angreifbar sind

Warum ein möglicher Quantenangriff auf Bitcoin ein langsamer Prozess wäre

Welche technischen Anpassungen Bitcoin langfristig quantensicher machen

Die potenziellen Auswirkungen leistungsfähiger Quantencomputer auf Bitcoin zählen seit Jahren zu den meistdiskutierten Risikofaktoren im Ökosystem. Immer wieder wird spekuliert, ob zukünftige Rechenkapazitäten stark genug sein könnten, um die zugrunde liegende Kryptografie des Netzwerks zu kompromittieren. Christopher Bendiksen, Head of Bitcoin Research bei CoinShares, bewertet diese Debatte jedoch deutlich sachlicher. Im Gespräch erläutert er, welche Gefahren tatsächlich bestehen, weshalb ein Großteil der Bitcoin-Adressen aktuell gar nicht angreifbar ist und warum ein möglicher Angriffsszenario eher schrittweise als abrupt verlaufen dürfte. Zudem geht er auf denkbare technische Gegenmaßnahmen ein und erklärt, weshalb das gezielte Vernichten potenziell gefährdeter Coins keine sinnvolle Lösung darstellt.

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