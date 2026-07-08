Wenn ein Staat neue Schulden aufnimmt, um die Zinsen der alten Schulden zu bezahlen, gerät er in eine gefährliche Spirale. Einer der bekanntesten Makro Strategen & selbsternannten “Gold-Bugs” glaubt, dass Bitcoin die Lösung für dieses Problem sein kann.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Lawrence Lepard diskutiert die wachsende US-Staatsverschuldung und deren Auswirkungen auf die Finanzpolitik. â³

Bitcoin wird als potenzielle Lösung für die Probleme des aktuellen Systems betrachtet. â³

Die jährlichen Zinsausgaben der USA belaufen sich auf etwa 1,3 Billionen US-Dollar. â³

Lepard betont die Knappheit von Bitcoin im Vergleich zu staatlichen Währungen. â³

Lawrence Lepard, US-amerikanischer Investor & Fondsmanager ist einer der bekanntesten Vertreter der sogenannten „Sound Money“-Bewegung. In einem aktuellen Interview hat der Harvard Absolvent eine interessante These vorgestellt, die direkt ins Herz der amerikanischen Finanzpolitik zielt.



Der Gründer von Equity Management Associates denkt, dass die Vereinigten Staaten am Anfang einer Entwicklung stehen, die sich immer schwerer umkehren lässt. Seine Antwort auf dieses Problem sind Vermögenswerte, die sich der staatlichen Geldschöpfung entziehen. Dabei sieht er Bitcoin an erster Stelle. Für Lepard geht es nicht um kurze Gewinne, sondern um eine grundlegende Frage: Wie lange kann ein System funktionieren, in dem neue Kredite hauptsächlich dazu dienen, alte Schulden zu bezahlen?

Wenn Schulden nur noch Zinsen bezahlen

Steigen die Staatsschulden schneller als die Wirtschaftsleistung, geraten öffentliche Finanzen in eine sogenannte Schuldenspirale. Ein wachsender Teil neuer Schulden dient dann nicht mehr zur Finanzierung von Investitionen, sondern dazu, bestehende Verbindlichkeiten und deren Zinskosten zu bedienen.

Dadurch entsteht ein selbstverstärkender Mechanismus: Höhere Schulden führen zu höheren Zinsausgaben, was wiederum neue Kreditaufnahme erforderlich macht. Reicht die Nachfrage nach Staatsanleihen nicht aus, wächst der Druck auf die Federal Reserve, durch Anleihekäufe oder niedrigere Zinsen einzugreifen und die Finanzierungskosten zu begrenzen.

Die US-Staatsverschuldung ist in den vergangenen Jahrzehnten deutlich schneller gewachsen als die Wirtschaftsleistung und liegt inzwischen bei mehr als 120 Prozent des BIP. Quelle: FRED / Federal Reserve Bank of St. Louis

Genau darin sieht Lepard das zentrale Problem des aktuellen Systems. „Die Schulden wachsen schneller als die zugrunde liegenden Einkommen, die nötig wären, um sie zu bedienen“, sagte er im Interview. Die jährlichen Zinsausgaben der USA belaufen sich mittlerweile auf rund 1,3 Billionen US-Dollar, während in den kommenden zwölf Monaten Anleihen im Umfang von etwa neun Billionen US-Dollar refinanziert werden müssen. Für Lepard ist deshalb klar: „Irgendwann wird der Anleihemarkt rebellieren.“

Warum am Ende die Notenbank gefragt ist

Steigende Defizite und wachsende Zinskosten erhöhen langfristig den Druck auf den Anleihemarkt. Verlangen Investoren höhere Renditen oder sinkt die Nachfrage nach Staatsanleihen, geraten die Finanzierungskosten des Staates weiter unter Druck. In einem solchen Umfeld wächst die Wahrscheinlichkeit, dass die Notenbank eingreifen muss, um die Märkte zu stabilisieren und die Finanzierungskosten zu begrenzen.

Genau dieses Szenario wird von ihm häufig als „The Big Print“ bezeichnet. Das ist eine Phase, in der die Zentralbank über Anleihekäufe zusätzliche Liquidität bereitstellen muss und damit indirekt die Staatsfinanzierung stützt.

Die Bilanzsumme der Federal Reserve stieg insbesondere während der Finanzkrise 2008 und der Corona-Pandemie deutlich an. Sie gilt als Indikator für die Ausweitung der Geldpolitik. Quelle: FRED / Federal Reserve Bank of St. Louis

Zwar rechneten einige Marktbeobachter mit einer lockereren Geldpolitik unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh, bislang hat sich das jedoch noch nicht bestätigt. Die Leitzinsen blieben unverändert, während die Notenbank weiterhin einen vorsichtigen Kurs signalisiert.

Der Ausweg, den die Politik nicht schließen kann

Vor diesem Hintergrund rückt für viele Investoren zunehmend Bitcoin als Alternative in den Fokus. Das Netzwerk basiert auf einem festen Angebot von maximal 21 Millionen Einheiten und unterscheidet sich damit grundlegend von staatlichen Währungen, deren Geldmenge ausgeweitet werden kann.

Befürworter sehen darin eine Form digitaler Knappheit. Anders als bei Fiat-Währungen kann das Angebot nicht durch politische Entscheidungen erhöht werden. Zudem liegt die jährliche Wachstumsrate des Bitcoin-Angebots inzwischen unter jener von Gold, während das Netzwerk seit seiner Einführung im Jahr 2009 ohne Unterbrechung betrieben wird.

Bitcoin weist im Vergleich zu Gold und staatlichen Währungen die niedrigste Angebotsausweitung auf. Während Fiat-Währungen flexibel ausgeweitet werden können, folgt Bitcoin einem festen Emissionspfad. Quelle: Federal Reserve, World Gold Council, Bitcoin-Protokoll

Auch die jüngste Kursentwicklung wird von einigen Marktteilnehmern als Zeichen zunehmender Reife interpretiert. Trotz eines Rückgangs von rund 50 Prozent gegenüber dem Hoch aus dem Oktober 2025 blieb die Korrektur deutlich geringer als in früheren Zyklen, in denen Einbrüche von 70 Prozent oder mehr keine Seltenheit waren.

Warum keine Allokation keine Lösung ist

Bitcoin nimmt in der Debatte über Staatsverschuldung und die Zukunft des Finanzsystems inzwischen einen festen Platz ein. Lawrence Lepard verweist im Gespräch insbesondere auf die Knappheit des Assets sowie auf mögliche Netzwerkeffekte, die bereits das Wachstum großer Technologieunternehmen geprägt haben. Die ausführlichen Hintergründe und Überlegungen dazu erläutert er im Interview.

Ob Bitcoin langfristig tatsächlich jene Bedeutung erlangen wird, die ihm viele Befürworter zuschreiben, bleibt offen. Fest steht jedoch: Je größer die Schuldenberge werden und je stärker der Druck auf die Geldpolitik zunimmt, desto intensiver dürfte die Diskussion über alternative Formen von Geld geführt werden.