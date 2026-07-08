Viele Anleger fragen sich derzeit, ob Bitcoin den Tiefpunkt bereits erreicht hat. Zwei wichtige On-Chain-Indikatoren liefern dazu jetzt spannende Hinweise.

Bitcoin-Kurs: Ist das der Beginn der Bodenbildung?

Bitcoin-Kurs: Ist das der Beginn der Bodenbildung?

In diesem Artikel erfährst du: Warum gleich zwei On-Chain-Indikatoren erstmals seit Jahren historische Extremwerte erreichen

Weshalb trotz erster Bodenbildungssignale eine letzte Kapitulation weiter möglich bleibt

Warum der Point of Control derzeit zur wichtigsten Chartmarke für Bitcoin wird

Bitcoin sendet derzeit erste Signale einer möglichen Bodenbildungsphase. Mehrere On-Chain-Indikatoren erreichen historische Extremwerte, die in der Vergangenheit häufig in der Nähe wichtiger Tiefpunkte auftraten. Gleichzeitig kämpft der Kurs weiterhin mit einer entscheidenden Widerstandszone.

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