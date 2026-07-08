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Bitcoin-Kurs: Ist das der Beginn der Bodenbildung?

Viele Anleger fragen sich derzeit, ob Bitcoin den Tiefpunkt bereits erreicht hat. Zwei wichtige On-Chain-Indikatoren liefern dazu jetzt spannende Hinweise.

Louis Blümlein
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Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wann steigt Bitcoin wieder?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum gleich zwei On-Chain-Indikatoren erstmals seit Jahren historische Extremwerte erreichen
  • Weshalb trotz erster Bodenbildungssignale eine letzte Kapitulation weiter möglich bleibt
  • Warum der Point of Control derzeit zur wichtigsten Chartmarke für Bitcoin wird

Bitcoin sendet derzeit erste Signale einer möglichen Bodenbildungsphase. Mehrere On-Chain-Indikatoren erreichen historische Extremwerte, die in der Vergangenheit häufig in der Nähe wichtiger Tiefpunkte auftraten. Gleichzeitig kämpft der Kurs weiterhin mit einer entscheidenden Widerstandszone.

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