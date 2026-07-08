In diesem Artikel erfährst du:
- Warum gleich zwei On-Chain-Indikatoren erstmals seit Jahren historische Extremwerte erreichen
- Weshalb trotz erster Bodenbildungssignale eine letzte Kapitulation weiter möglich bleibt
- Warum der Point of Control derzeit zur wichtigsten Chartmarke für Bitcoin wird
Bitcoin sendet derzeit erste Signale einer möglichen Bodenbildungsphase. Mehrere On-Chain-Indikatoren erreichen historische Extremwerte, die in der Vergangenheit häufig in der Nähe wichtiger Tiefpunkte auftraten. Gleichzeitig kämpft der Kurs weiterhin mit einer entscheidenden Widerstandszone.
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