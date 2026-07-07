Eine Milliarde Transaktionen in nur einer Woche: Das Solana-Netzwerk brummt. Können Anleger das Momentum für sich nutzen?

Solana: Netzwerk stellt Rekord auf – zieht der Kurs jetzt an?

Solana: Netzwerk stellt Rekord auf – zieht der Kurs jetzt an?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Solana hat mit über einer Milliarde Non-Vote-Transaktionen in einer Woche einen neuen Rekord aufgestellt.

Der Kurs zeigt eine Konsolidierung zwischen 79,23 und 83,74 US-Dollar, während der Markt auf neue Impulse wartet. â³

Fundamental liefert Solana derzeit eine Erfolgsmeldung nach der anderen. Nach dem jüngsten Alpenglow-Upgrade hat das Netzwerk erstmals mehr als eine Milliarde sogenannter Non-Vote-Transaktionen innerhalb einer Woche verarbeitet – ein neuer Rekord. Der in Solana-Anwendungen gebundene Gesamtwert (TVL) hat zudem den höchsten Stand seit fünf Wochen erreicht, während langfristige Investoren ihre Bestände wieder ausbauen. Die Kennzahlen deuten darauf hin, dass die Nutzung des Netzwerks trotz des schwierigen Marktumfelds weiter zunimmt.

BREAKING: 1B non-vote transactions in a single week 🤯 pic.twitter.com/Dk0XFIVcec — Solana (@solana) July 6, 2026

Die positiven Entwicklungen im Netzwerk spiegeln sich zumindest teilweise auch im Kurs wider. SOL liegt auf Wochensicht rund zehn Prozent, auf Monatssicht etwa 25 Prozent im Plus. Nach der Erholung der vergangenen Wochen scheint der Markt derzeit jedoch eine Verschnaufpause einzulegen. Solange neue Impulse ausbleiben, dürfte sich daran vorerst wenig ändern.

Der Markt wartet ab

Charttechnisch zeigt sich Solana derzeit in einer klassischen Konsolidierung. Der Kurs bewegte sich zuletzt zwischen 79,23 und 83,74 US-Dollar und pendelt aktuell knapp oberhalb des EMA-20 bei rund 81 US-Dollar. Nach der Erholung der vergangenen Tage fehlt den Käufern bislang die Kraft, den nächsten Aufwärtsimpuls einzuleiten.

Auffällig ist vor allem die enge Handelsspanne. Weder Bullen noch Bären konnten sich zuletzt nachhaltig durchsetzen. Das spricht zunächst für eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung.

Wenn du täglich wissen möchtest, welche Kursmarken bei Solana und Co. aktuell entscheidend sind, probiere unser neues BTC-ECHO-Kursanalyse-Tool aus.

Das Momentum bleibt intakt

Ganz ohne positive Signale kommt der Chart jedoch nicht aus. Mit einem RSI von rund 54 Punkten bewegt sich Solana leicht auf der Käuferseite, ohne bereits überhitzt zu wirken. Gleichzeitig hat der Verkaufsdruck zuletzt nachgelassen. Das deutet darauf hin, dass der Markt nach den kräftigen Schwankungen der vergangenen Wochen zunächst ein Gleichgewicht gefunden hat.

Auch die Bollinger-Bänder verlaufen vergleichsweise eng. Solche Phasen gehen häufig einer stärkeren Bewegung voraus.

Diese Marken entscheiden jetzt

Auf der Unterseite bleibt der Bereich um 79,20 US-Dollar die wichtigste Unterstützung. Solange diese Zone hält, bleibt die kurzfristige Struktur stabil. Auf der Oberseite richtet sich der Blick zunächst auf 83,74 US-Dollar. Erst ein Ausbruch über dieses Niveau dürfte den Weg in Richtung 90 bis 95 US-Dollar freimachen.

Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 50 Prozent setzt Solana die aktuelle Konsolidierung zunächst fort. In diesem Fall dürfte sich der Kurs zwischen 80 und 83 US-Dollar bewegen. Voraussetzung ist, dass der EMA-20 als Orientierung dient und die Unterstützung bei 79,23 US-Dollar verteidigt wird.

Bullishes Szenario

Ein bullisches Szenario besitzt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von rund 30 Prozent. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über 83,74 US-Dollar, könnte sich die Aufwärtsbewegung bis in den Bereich zwischen 90 und 95 US-Dollar ausweiten. Unterstützt würde dieses Bild durch einen RSI oberhalb von 60 und einen erneuten Anstieg des Handelsvolumens.

Bearishes Szenario

Auf der Unterseite bleibt ein bearishes Szenario mit rund 20 Prozent Wahrscheinlichkeit bestehen. Fällt SOL unter die Unterstützung bei 79,23 US-Dollar, dürfte sich die Korrektur in Richtung 72 US-Dollar ausweiten. Bestätigt würde dieses Szenario durch einen RSI unter 45 sowie einen Bruch des EMA-20 mit zunehmendem Verkaufsdruck.

Hinweis: Die charttechnischen Einschätzungen basieren auf technischen Indikatoren und stellen keine Anlageberatung dar.