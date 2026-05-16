Die Durststrecke bei Solana hält an, doch Hoffnung keimt auf am Horizont. Ein neues Update könnte den Kurs wieder zu alter Stärke führen.

Zu Wochenbeginn sah es so aus, als könnte Solana nach längerer Durststrecke endlich der Sprung über die 100 US-Dollar gelingen. Der Ausbruch war jedoch nur von kurzer Dauer. Zum Zeitpunkt des Schreibens handelt SOL bei rund 85 US-Dollar. Dennoch bleibt die Community hoffnungsvoll – steht doch demnächst ein neues Update vor der Tür, das das Netzwerk wieder in alte Höhen katapultieren könnte.

“Alpenglow” heißt das neueste Update aus dem Hause Solana. Bereits am Montag ging es in einem ersten Testnet live und soll eines der zentralen Probleme lösen: die Netzwerkstabilität. In der Vergangenheit hatte Solana immer wieder mit Instabilität und Ausfällen zu kämpfen, besonders, wenn viele Nutzer gleichzeitig aktiv waren. Alpenglow soll nun dafür sorgen, dass sich die Validatoren im Netzwerk schneller und effizienter darüber einigen können, welche Transaktionen gültig sind. Das soll nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Robustheit des Netzwerks erhöhen.

Der Mainnet-Launch ist zwar erst im dritten Quartal 2026 angesetzt, doch schon jetzt zeigen sich erste bullishe Tendenzen.

Struktur Solana & Trend

In den letzten 24 Stunden pendelte der SOL‑Kurs zwischen 91,27 USD (Hoch) und 85,52 USD (Tief) basierend auf den letzten sechs 4‑Stunden‑Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 85,83 USD und damit unter dem Schlusskurs vom Vortag (89,05 USD), was kurzfristigen Kursdruck zeigt. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 50.555.361.758 USD und ordnet den Coin und seinen Wert im Krypto‑Markt für das Jahr 2026 ein.

Der Kurs notiert deutlich unter dem EMA‑20 (90,55 USD), und die Abfolge aus niedrigeren Hochs und tieferen Tiefs signalisiert kurzfristige Schwäche. Direkte Unterstützung bei 85,52 USD; bedeutendere Zone bei 83,23 USD (Fibonacci), Widerstände bei EMA‑20 ~90,55 USD und 91,27 USD; solange unter dem EMA bleibt die Lage bärisch.

Solana Momentum‑Check

Der RSI (14) liegt bei ca. 26,7 und befindet sich damit im überverkauften Bereich. Das Histogramm zeigt beschleunigten Abwärtsdruck, was die negative Kursentwicklung bestätigt.

Volatilität & Risiko Solana

Die Bollinger‑Band‑Breite beträgt aktuell rund 8,62 USD, was erhöhte Schwankungen gegenüber dem mittleren Band signalisiert. Der Markt befindet sich in einer angespannten Konsolidierungs‑/Abwärtsphase mit steigendem Volatilitätstrend.

Kurzfristige Prognose Solana

Kurzfristige Prognose für Dich: neutral bis bärisch mit erhöhter Abwärtswahrscheinlichkeit. Unterstützungen: 85,52 USD (intraday), 83,23 USD (Fibonacci); Widerstände: 90,55 USD (EMA‑20) und 91,27 USD. Ein Ausbruch über 90,55 USD mit Volumen könnte eine Gegenbewegung einleiten; ein Bruch unter 83,23 USD würde das Abwärtsziel eröffnen und zu stärkerer Volatilität führen.

Neutrales Szenario (40 Prozent)

Im neutralen Szenario bewegt sich der Kurs weiterhin in einer Seitwärtsrange zwischen 83,23 und 90 US-Dollar. Der RSI stabilisiert sich oberhalb der überverkauften Zone und der Preis hält sich über 85,50 US-Dollar, während sich die Bollinger-Bänder langsam zusammenziehen. Wichtige Unterstützungen liegen dabei am EMA-20 bei 90,55 US-Dollar sowie im Bereich des Fibonacci-Supports bei 83,23 US-Dollar.

Bullisches Szenario (15 Prozent)

Für ein bullisches Szenario müsste der Kurs den EMA-20 bei 90,55 US-Dollar nachhaltig zurückerobern und anschließend den Widerstand bei 91,27 US-Dollar durchbrechen. Unterstützt von steigendem Volumen und einem RSI über 50 könnte dies eine Trendwende bestätigen. In diesem Fall wäre ein Anstieg in Richtung des letzten Hochs bei 93,16 US-Dollar oder sogar bis in den Bereich um 98 US-Dollar möglich.

Bearishes Szenario (45 Prozent)

Im bearischen Szenario verliert der Kurs den wichtigen Fibonacci-Support bei 83,23 US-Dollar und rutscht weiter ab. Bleibt der RSI unter 30 und weiten sich die Bollinger-Bänder nach unten aus, würde das den Verkaufsdruck zusätzlich verstärken. Dann könnte der Kurs zunächst in die Zone um 70 bis 82 US-Dollar fallen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.