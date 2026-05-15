In diesem Artikel erfährst du:
- Wieso die Chance für eine bullishe Trendfortsetzung zuletzt gestiegen ist
- Warum die Bullen den jüngsten Anstieg zeitnah bestätigen müssen
- Welche Chartziele für Anleger jetzt relevant werden dürften
Steht Ripple (XRP) vor einem Trendausbruch gen Norden? Der XRP-Kurs konnte in den letzten 24 Handelsstunden mit 1,54 US-Dollar zwischenzeitlich auf ein neues Monatshoch zulegen. Auf Wochenbasis notiert der Kurs damit knapp sechs Prozent fester und taxiert weiterhin oberhalb der gleitenden Durchschnittslinien EMA20 und EMA50. Ob Ripple diesen positiven Trend fortsetzen kann, hängt maßgeblich von einer Rückeroberung der folgenden Kursmarken ab.
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