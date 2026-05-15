Der Ripple- kann sich vorerst von seinen Verlaufstiefs lösen. Auf welche Chartmarken Anleger jetzt achten müssen, zeigt sich mit Blick auf den Kurschart.

In diesem Artikel erfährst du: Wieso die Chance für eine bullishe Trendfortsetzung zuletzt gestiegen ist

Warum die Bullen den jüngsten Anstieg zeitnah bestätigen müssen

Welche Chartziele für Anleger jetzt relevant werden dürften

Steht Ripple (XRP) vor einem Trendausbruch gen Norden? Der XRP-Kurs konnte in den letzten 24 Handelsstunden mit 1,54 US-Dollar zwischenzeitlich auf ein neues Monatshoch zulegen. Auf Wochenbasis notiert der Kurs damit knapp sechs Prozent fester und taxiert weiterhin oberhalb der gleitenden Durchschnittslinien EMA20 und EMA50. Ob Ripple diesen positiven Trend fortsetzen kann, hängt maßgeblich von einer Rückeroberung der folgenden Kursmarken ab.

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