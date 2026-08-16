Bei Bitcoin ging es 2017 um die Frage, wie man Transaktionen möglichst schnell und kostengünstig abwickeln kann, damit Menschen weltweit damit bezahlen können. Unter dem Namen Blocksize-War erlangte dieser Konflikt damals große Bekanntheit. Die Community war tief gespalten und in zwei unterschiedliche Lager aufgeteilt. Aus den Big-Blockers entwickelte sich das heutige Bitcoin Cash. Anders als die Small-Blockers hinter dem heutigen Bitcoin waren sie für eine Erhöhung der Blockgröße auf der Haupt-Chain zur Lösung des Problems. Neun Jahre nach dem Fork funktioniert das BCH-Modell noch immer. Eine Transaktion kostet nur den Bruchteil eines Cents und das Netzwerk läuft stabil. Wirtschaftlich ist der Abstand zu Bitcoin allerdings so groß wie noch nie.
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