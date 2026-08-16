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Regulatorischer Durchbruch 

Krypto-Banklizenz für World Liberty Financial: OCC erteilt bedingte Zusage

Die US-Aufsicht OCC erteilt World Liberty Financial die bedingte Banklizenz. Demokratische Politiker üben derweil scharfe Kritik an den Krypto-Verflechtungen.

Tobias Zander
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Beitragsbild: picture alliance

 | US-Präsident Trump soll mit Krypto-Geschäften Milliarden verdient haben

Das von US-Präsident Donald Trump unterstützte Krypto-Unternehmen World Liberty Financial hat einen wesentlichen regulatorischen Zwischenschritt erreicht. Das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) erteilte der World Liberty Trust Company am Freitag eine bedingte vorläufige Genehmigung zur Errichtung einer National Trust Bank. In einem offiziellen Schreiben heißt es: “Die OCC gewährt hiermit die vorläufige bedingte Genehmigung Ihres Charta-Antrags, nachdem festgestellt wurde, dass Ihr Vorschlag bestimmte regulatorische und politische Anforderungen erfüllt”.

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Das Krypto-Unternehmen strebt die bundesstaatliche Zulassung an, um Dienstleistungen rund um die Ausgabe und Einlösung des hauseigenen Stablecoins USD1 abzuwickeln. Dieser kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von vier Milliarden US-Dollar und rangiert hinter Tether und USDC auf Platz vier der größten Stablecoins. Außerdem soll die Lizenz On- und Off-Ramp-Schnittstellen, die Verwahrung digitaler Vermögenswerte sowie Konvertierungen für institutionelle Kunden ermöglichen.

Politische Gegenwehr und scharfe Kritik von Elizabeth Warren

Zack Witkoff, CEO von World Liberty Financial und Sohn von Trumps Nahost-Sonderbeauftragtem Steve Witkoff, erklärte nach der Entscheidung, dass das Unternehmen “den vertrauenswürdigsten und meistgenutzten digitalen Dollar der Welt aufbauen und gleichzeitig die Rolle des US-Dollars in der Weltwirtschaft stärken” wolle. Trotz des Bescheids bleibt der Zuschlag an Bedingungen geknüpft und kann von der Aufsichtsbehörde jederzeit widerrufen werden. In den vergangenen Monaten erhielten Krypto-Akteure wie Coinbase, Paxos, BitGo, Ripple und Circle vergleichbare Zulassungen.

Die Verflechtungen zwischen WLFI und der Trump-Regierung rufen jedoch politischen Widerstand hervor. Die demokratische Senatorin und bekennende Krypto-Gegnerin Elizabeth Warren forderte, die Prüfung des Antrags sofort zu stoppen, bis Trump seine Anteile veräußert und Interessenkonflikte ausräumt. In ihrem Schreiben warnte Warren: “Wenn der Antrag genehmigt wird, würden Sie Regeln erlassen, welche die Profitabilität des Unternehmens des Präsidenten beeinflussen. Sie wären auch dafür verantwortlich, das Gesetz direkt gegenüber dem Unternehmen des Präsidenten – und seinen Konkurrenten – zu beaufsichtigen und durchzusetzen.”

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