Enthüllt: So machte Trump mehr als 1 Milliarde Dollar mit Krypto

Donald Trump hat im vergangenen Jahr einen erheblichen Teil seines Einkommens mit Krypto-Projekten erzielt. Das geht aus der aktuellen Finanzoffenlegung des US-Präsidenten hervor, die am gestrigen 30. Juni veröffentlicht wurde. Demnach summieren sich seine Einnahmen aus digitalen Vermögenswerten auf mehr als eine Milliarde US-Dollar. Besonders sein Memecoin und das Projekt World Liberty Financial erwiesen sich dabei als lukrative Einnahmequellen.
Milliardenumsätze mit Memecoin und Token-Verkäufen
Den Unterlagen zufolge entfielen rund 635 Millionen US-Dollar auf Lizenzgebühren aus dem Memecoin, den Trump kurz vor seinem Wiedereinzug ins Weiße Haus auf den Markt brachte. Mehr als 500 Millionen US-Dollar nahm er zudem durch Token-Verkäufe von World Liberty Financial ein. An dem Unternehmen hält die Trump-Familie weiterhin Anteile.
Neben den Einnahmen weist die Offenlegung auch umfangreiche Krypto-Bestände aus. Über mehrere Gesellschaften der Trump Organization besitzt der Präsident unter anderem Bitcoin, Ether und den Stablecoin USDC im Wert von jeweils mehreren zehn Millionen US-Dollar. Hinzu kommen weitere Kryptowährungen sowie Beteiligungen an Unternehmen aus der Branche. Aus dem Verkauf von Anteilen an World Liberty Financial flossen laut Offenlegung zusätzlich 65 Millionen US-Dollar. Weitere sechs Millionen US-Dollar stammen aus einer NFT-Lizenzvereinbarung.
Krypto-Beteiligungen bleiben umstritten
Trumps Geschäftsinteressen im Krypto-Sektor stehen seit Monaten im Fokus der politischen Debatte. Kritiker sehen einen möglichen Interessenkonflikt, weil der Präsident gleichzeitig eine kryptofreundliche Regulierung vorantreibt. Die Diskussion spielt auch bei den Verhandlungen über den Clarity Act eine Rolle. Demokratische Senatoren fordern, hochrangigen Regierungsvertretern private Krypto-Beteiligungen künftig zu untersagen. Eine Einigung darüber steht bislang aus.
Aus der Finanzoffenlegung geht außerdem hervor, dass auch Vizepräsident JD Vance Bitcoin besitzt. Seine Position über ein Coinbase-Konto wird mit einem Wert zwischen 100.000 und 500.000 US-Dollar angegeben.