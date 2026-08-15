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Hat Self Custody ausgedient? 

“Kein guter Monat für Hardware-Wallets”: Krypto-Milliardär CZ äußert sich nach Trezor-Leak

Das Trezor-Datenleak und der Coldcard-Hack verunsichern viele Krypto-Anleger. Warum sich Binance-Gründer Changpeng Zhao dennoch nicht pauschal gegen Self Custody ausspricht.

Tobias Zander
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Binance-Gründer CZ

Beitragsbild: picture alliance

 | Der Binance-Gründer Changpeng "CZ" Zhao zieht Bilanz nach den jüngsten Krypto-Hacks

Nach den Vorfällen bei zwei Herstellern von Krypto-Hardware-Wallets bezieht Changpeng “CZ” Zhao jetzt Stellung. In einem neuen X-Post urteilt der Gründer der weltweit größten Krypto-Börse Binance nüchtern: “Kein guter Monat für Hardware-Wallets”. Zuvor gab es eine schwerwiegende Panne beim Trezor-Versanddienstleister ShipMonk, durch welche die Daten von rund 13.700 Kunden offengelegt wurden.

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Erhöhtes Risiko Trezor warnt vor neuer Gefahr: Diese Kundendaten sind jetzt öffentlich

Bei knapp 11.700 Betroffenen gelangten vollständige Namen, Telefonnummern sowie physische Versandadressen an Unbefugte. Durch die Verknüpfung von Identitäten und Wohnorten mit Krypto-Wallets könnte ein erhebliches Risiko in Hinblick auf Phishing und Überfälle im realen Leben entstehen. Insbesondere in Frankreich mehrten sich zuletzt die gewaltsamen Angriffe auf Krypto-Investoren. Deutsche Kunden sollen von der Datenpanne nicht betroffen sein.

Was ist sicherer? Krypto-Anleger müssen individuell entscheiden

Obwohl Hardware-Wallets meist als sicherer als reine Software-Lösungen gelten, sieht der ehemalige Binance-Chef einen strukturellen Vorteil digitaler Self-Custody-Wallets. Software-Lösungen wie beispielsweise das Binance Web3 Wallet oder Trust Wallet kämen schließlich ohne den Versand physischer Hardware aus, der Kundendaten unwiderruflich mit Krypto-Besitz verbinde. Zhao betont allerdings, dass er die Geräte nicht pauschal ablehnt: “Ich sage nicht, dass Hardware Wallets schlecht sind, sie haben lediglich verschiedene Risikoprofile”.

Der Datenleak bei Trezor fällt in eine Phase hoher Verunsicherung, die der Coldcard-Hack und der daraus resultierende Diebstahl von fast 2.000 Bitcoin hervorriefen. Das Risiko im Fall Trezor ist klar davon abzugrenzen, weil es nicht auf Protokoll- oder Hardware-Ebene liegt, sondern auf einen Zulieferer zurückzuführen ist. Warum auch regulierte Börsenprodukte einen Haken haben, erfahrt ihr in diesem Artikel: “Bitcoin ETFs statt Self Custody? Was jetzt dafür spricht – und was dagegen“.

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