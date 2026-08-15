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Meinungs-ECHO 

Karoline Leavitt: So redete sie Trumps Krypto-Deals schön

Karoline Leavitt verlässt das Weiße Haus. 15 Monate lang war sie Trumps schärfste Waffe gegen die Presse – auch bei den unbequemsten Fragen zu seinen Krypto-Geschäften.

Daniel Hoppmann
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Karoline Leavitt steht am Pult des Newsrooms des Weißen Hauses.

Beitragsbild: picture alliance / AP Photo/Julia Demaree Nikhinson | Julia Demaree Nikhinson

 | Mit nicht einmal 30 Jahren war Karoline Leavitt die jüngste Regierungssprecherin in der US-Geschichte

Karoline Leavitt verlässt das Weiße Haus. Für Donald Trump ist es weit mehr als ein simpler Personalwechsel. Schließlich muss der Präsident künftig auf seine wohl loyalste Fußsoldatin verzichten. Als Regierungssprecherin lieferte sich die 28-Jährige so einige hitzige Gefechte mit der US-Presse. Und gab ihrem Chef immer wieder Feuerschutz: von den Epstein-Files über den Iran-Krieg bis zu Trumps fragwürdigen Krypto-Geschäften. Eine Übersicht.

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