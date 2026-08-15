Karoline Leavitt verlässt das Weiße Haus. Für Donald Trump ist es weit mehr als ein simpler Personalwechsel. Schließlich muss der Präsident künftig auf seine wohl loyalste Fußsoldatin verzichten. Als Regierungssprecherin lieferte sich die 28-Jährige so einige hitzige Gefechte mit der US-Presse. Und gab ihrem Chef immer wieder Feuerschutz: von den Epstein-Files über den Iran-Krieg bis zu Trumps fragwürdigen Krypto-Geschäften. Eine Übersicht.
Weiter mit BTC-ECHO Plus+
- Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
- Monatlich kündbar
FlexibelJetzt testen
30 Tage
1 €danach 9,90 € monatlich
50 % RabattGeld sparen
12 Monate
59,90 €nur 5,00 € monatlich
Zahlungsmöglichkeiten
Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Das könnte dich auch interessieren