Die Kryptowährung Tron (TRX) notiert an einer charttechnisch wichtigen Marke. Gelingt den Bullen der langersehnte Ausbruch aus der Seitwärtsrange? Ein Blick auf den Chart verrät die wichtigen Kursmarken.

Tron-Kursprognose: Kann der Altcoin auch weiterhin im Bärenmarkt performen?

Tron-Kursprognose: Kann der Altcoin auch weiterhin im Bärenmarkt performen?

Die Kryptowährung Tron (TRX) tendiert seit Monatsbeginn moderat gen Norden und versucht in den letzten Handelstagen den Ausbruch über das Vormonatshoch bei 0,334 US-Dollar zu bestätigen. Welche Kursziele für Anleger bis zum Herbst in den Blick geraten könnten, zeigt diese charttechnische Kursanalyse.

Weiter mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Monatlich kündbar Flexibel 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden

Tron (TRX) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Tron (TRX) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Tron (TRX) kaufen Leitfaden