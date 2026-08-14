Die Kryptowährung Tron (TRX) tendiert seit Monatsbeginn moderat gen Norden und versucht in den letzten Handelstagen den Ausbruch über das Vormonatshoch bei 0,334 US-Dollar zu bestätigen. Welche Kursziele für Anleger bis zum Herbst in den Blick geraten könnten, zeigt diese charttechnische Kursanalyse.
Weiter mit BTC-ECHO Plus+
- Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
- Monatlich kündbar
FlexibelJetzt testen
30 Tage
1 €danach 9,90 € monatlich
50 % RabattGeld sparen
12 Monate
59,90 €nur 5,00 € monatlich
Zahlungsmöglichkeiten
Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Tron (TRX) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Tron (TRX) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Tron (TRX) kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Das könnte dich auch interessieren