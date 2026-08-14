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TRX-Kursprognose 

Tron-Kursprognose: Kann der Altcoin auch weiterhin im Bärenmarkt performen?

Die Kryptowährung Tron (TRX) notiert an einer charttechnisch wichtigen Marke. Gelingt den Bullen der langersehnte Ausbruch aus der Seitwärtsrange? Ein Blick auf den Chart verrät die wichtigen Kursmarken.

Stefan Lübeck
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Eine Tron (TRX) Kryptowährungsmünze auf einem Kerzenchart mit orangen und schwarzen Linien.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Altcoin Tron (TRX) steht vor einer charttechnischen Vorentscheidung

Die Kryptowährung Tron (TRX) tendiert seit Monatsbeginn moderat gen Norden und versucht in den letzten Handelstagen den Ausbruch über das Vormonatshoch bei 0,334 US-Dollar zu bestätigen. Welche Kursziele für Anleger bis zum Herbst in den Blick geraten könnten, zeigt diese charttechnische Kursanalyse.

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