Bitcoin hält sich weiter zwischen 63.000 und 64.000 US-Dollar. Die Krypto-Leitwährung ist in den letzten 24 Stunden um knapp ein Prozent gefallen. Auch Ethereum und Co. geben entsprechend nach. Deutlich absetzen konnten sich: ether.fi mit einem Zuwachs von 12,5 Prozent und Cosmos mit neun Prozent.
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