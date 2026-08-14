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Bitcoin vor der nächsten großen Bewegung? Heute wird es spannend

Bitcoin steckt zwischen 63.000 und 64.000 US-Dollar fest. Neue US-Konjunkturdaten könnten dem Krypto-Markt heute frische Impulse liefern. Was jetzt wichtig wird.

Dominic Döllel
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Bitcoin-Münze vor einer US-Flagge

Beitragsbild: Shutterstock

 | Neue Daten aus Übersee dürften den Bitcoin-Kurs beeinflussen

Bitcoin hält sich weiter zwischen 63.000 und 64.000 US-Dollar. Die Krypto-Leitwährung ist in den letzten 24 Stunden um knapp ein Prozent gefallen. Auch Ethereum und Co. geben entsprechend nach. Deutlich absetzen konnten sich: ether.fi mit einem Zuwachs von 12,5 Prozent und Cosmos mit neun Prozent.

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