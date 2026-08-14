Bitcoin steckt zwischen 63.000 und 64.000 US-Dollar fest. Neue US-Konjunkturdaten könnten dem Krypto-Markt heute frische Impulse liefern. Was jetzt wichtig wird.

Bitcoin vor der nächsten großen Bewegung? Heute wird es spannend

Bitcoin vor der nächsten großen Bewegung? Heute wird es spannend

Bitcoin hält sich weiter zwischen 63.000 und 64.000 US-Dollar. Die Krypto-Leitwährung ist in den letzten 24 Stunden um knapp ein Prozent gefallen. Auch Ethereum und Co. geben entsprechend nach. Deutlich absetzen konnten sich: ether.fi mit einem Zuwachs von 12,5 Prozent und Cosmos mit neun Prozent.

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