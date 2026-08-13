Die Kryptowährung Binance Coin (BNB) versucht sich an einer bullishen Trendfortsetzung. Mit Blick auf den Chart werden jetzt folgende Kursniveaus relevant.

BNB-Kursanalyse: Setzt sich die Kurserholung fort?

BNB-Kursanalyse: Setzt sich die Kurserholung fort?

Der Kurs des Binance Coins (BNB) kann sich seit Monatsbeginn moderat um fünf Prozentpunkte gen Norden vorarbeiten. Ausgehend vom Jahrestief erholte sich der BNB-Kurs um 14 Prozent auf aktuell 610 US-Dollar. Damit notiert die Kryptowährung wieder oberhalb der 20- und 50-Tagelinie. Welche Widerstandsmarken für eine bullishe Trendfortsetzung überwunden werden müssen, verrät diese Kursanalyse.

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