Der Kurs von XRP notiert weiterhin bei einem Kurs von einem US-Dollar und damit deutlich unter seinen früheren Höchstständen in den Regionen bei knapp 4 US-Dollar. Dennoch bauen einige der größten Marktteilnehmer ihre Positionen jetzt wieder aus, wie On-Chain-Daten zeigen.
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