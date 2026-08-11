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XRP-Wale greifen zu: Was hinter der Akkumulation steckt

Viele Marktteilnehmer bleiben weiter vorsichtig. Die On-Chain-Daten zeigen jedoch eine deutliche Akkumulation der XRP-Wale.

Jan-Malte Minnerup
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Eine goldene XRP-Münze liegt im Vordergrund, während im Hintergrund ein unscharfer Kurschart mit grünen und blauen Linien zu sehen ist.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Große XRP-Halter bauen ihre Bestände trotz der anhaltenden Schwäche am Krypto-Markt wieder aus.

Der Kurs von XRP notiert weiterhin bei einem Kurs von einem US-Dollar und damit deutlich unter seinen früheren Höchstständen in den Regionen bei knapp 4 US-Dollar. Dennoch bauen einige der größten Marktteilnehmer ihre Positionen jetzt wieder aus, wie On-Chain-Daten zeigen.

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