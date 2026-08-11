Viele Marktteilnehmer bleiben weiter vorsichtig. Die On-Chain-Daten zeigen jedoch eine deutliche Akkumulation der XRP-Wale.

XRP-Wale greifen zu: Was hinter der Akkumulation steckt

XRP-Wale greifen zu: Was hinter der Akkumulation steckt

Der Kurs von XRP notiert weiterhin bei einem Kurs von einem US-Dollar und damit deutlich unter seinen früheren Höchstständen in den Regionen bei knapp 4 US-Dollar. Dennoch bauen einige der größten Marktteilnehmer ihre Positionen jetzt wieder aus, wie On-Chain-Daten zeigen.

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