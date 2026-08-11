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Absolute Sicherheit existiert nicht 

Bitcoin ETFs statt Self Custody? Was jetzt dafür spricht – und was dagegen

Der Coldcard-Hack verunsichert viele Bitcoin-Anleger und könnte BlackRock, Fidelity und Co. zusätzlich stärken. Warum Experten aber vor übereilten Entscheidungen warnen.

Tobias Zander
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Bitcoin im ETP versus Self Custody I Symbolische Darstellung

Beitragsbild: KI-generiert

 | Bitcoin ETPs versus Hardware Wallets: Das Duell des Jahres?

Kaum ein Ereignis erschütterte die Bitcoin-Szene so stark wie der Coldcard-Hack. Mehr als 1.800 BTC im Wert von rund 116 Millionen US-Dollar wurden bislang entwendet. Betroffen waren nicht einzelne Wale oder risikofreudige Krypto-Spekulanten, sondern Tausende kleine Hodler – obwohl sie doch eigentlich alles richtig gemacht hatten. Jahrelanges diszipliniertes Sparen wurde durch eine fatale Sicherheitslücke beim Hardware-Wallet-Hersteller binnen Minuten zunichtegemacht. Vielen Anlegern dürften die Spot ETFs großer Vermögensverwalter nun als sicherere Alternative erscheinen. Doch hat Bitcoin Self-Custody wirklich ausgedient? Das sagen die Experten.

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