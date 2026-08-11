Kaum ein Ereignis erschütterte die Bitcoin-Szene so stark wie der Coldcard-Hack. Mehr als 1.800 BTC im Wert von rund 116 Millionen US-Dollar wurden bislang entwendet. Betroffen waren nicht einzelne Wale oder risikofreudige Krypto-Spekulanten, sondern Tausende kleine Hodler – obwohl sie doch eigentlich alles richtig gemacht hatten. Jahrelanges diszipliniertes Sparen wurde durch eine fatale Sicherheitslücke beim Hardware-Wallet-Hersteller binnen Minuten zunichtegemacht. Vielen Anlegern dürften die Spot ETFs großer Vermögensverwalter nun als sicherere Alternative erscheinen. Doch hat Bitcoin Self-Custody wirklich ausgedient? Das sagen die Experten.
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