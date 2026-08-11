Wer sich ein finanzielles Polster aufgebaut hat, steht irgendwann vor der Entscheidung, ob das Geld auf dem Bankkonto bleiben oder für sich arbeiten soll. Die Auswahl ist heute größer denn je und reicht von klassischen Geldanlagen bis hin zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Jede Anlageform verfolgt einen anderen Ansatz und eignet sich für unterschiedliche Ziele. Doch welche bietet langfristig die besten Chancen?
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