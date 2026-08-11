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Chancen nutzen 

Sparen reicht nicht mehr aus – warum die richtige Geldanlage immer wichtiger wird

Das größte Risiko besteht manchmal darin, gar nichts zu tun. Wer Erspartes dauerhaft auf dem Bankkonto liegen lässt, verzichtet womöglich auf Chancen, die über viele Jahre einen deutlichen Unterschied beim Vermögensaufbau machen können.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Euroscheine

Beitragsbild: Shutterstock

 | Verschiedene Investments bieten unterschiedliche Chancen und bringen eigene Risiken mit sich

Wer sich ein finanzielles Polster aufgebaut hat, steht irgendwann vor der Entscheidung, ob das Geld auf dem Bankkonto bleiben oder für sich arbeiten soll. Die Auswahl ist heute größer denn je und reicht von klassischen Geldanlagen bis hin zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Jede Anlageform verfolgt einen anderen Ansatz und eignet sich für unterschiedliche Ziele. Doch welche bietet langfristig die besten Chancen?

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