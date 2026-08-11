Bis zum 31. August gibt OKX einen pauschalen Bonus von 8 Prozent auf Netto-Einzahlungen, gedeckelt bei 5.000 Euro. So kannst du teilnehmen und profitieren.

Der europäische Krypto-Markt sortiert sich seit der MiCA-Verordnung neu. Handelsplätze brauchen eine Zulassung, um in der EU legal anzubieten, und manche Anbieter haben diesen Schritt deutlich früher abgeschlossen als andere. OKX Europe hält eine MiCA-Lizenz sowie Zulassungen nach MiFID II und als Zahlungsinstitut. Kunden erreichen Spot, Derivate, Card, Earn und Pay über ein einziges Konto.

Eine MiCA-Zulassung heißt in der Praxis: Der Anbieter steht unter europäischer Aufsicht und muss Vorgaben zu Eigenkapital, Kundenschutz und Marketing einhalten. Für Nutzer ist das der erste Punkt, den ein Blick vor der Kontoeröffnung wert ist.

Der Markt verändert sich für Krypto-Nutzer

Wie viel Bewegung im Markt steckt, zeigt eine akuelle Zahl. Nach Angaben von OKX Europe entfielen im Juli mehr als 100 Millionen Euro an Onchain-Einzahlungen zum Krypto-Dienstleister auf regulierte Anbieter aus anderen europäischen Ländern. Die Zahl beschreibt Einzahlungsaktivität und sagt nichts darüber aus, was einzelne Nutzer verdienen. Sie zeigt aber, wie selbstverständlich die Frage nach der Lizenz für europäische Kunden inzwischen geworden ist.

Auf dieser Basis läuft im August eine Aktion, die ungewöhnlich schlicht gebaut ist. Vom 6. bis zum 31. August 2026 gibt es einen pauschalen Bonus von 8 Prozent auf Netto-Einzahlungen. Nutzer, die bereits vom Juli-Bonus profitiert haben, können sich im August noch einen zusätzlichen Bonus von 8 % sichern.

Der Satz gilt für alle gleich. Keine Staffelung nach Einzahlungshöhe, keine Verlosung, kein VIP-Level, das über die Höhe entscheidet. Genau diese Schlichtheit ist im Promo-Umfeld die Ausnahme, denn üblicherweise steigen Boni mit dem Volumen oder hängen an Handelsaktivität.

5.000 Euro Deckel, 10 Euro Einstieg

Gedeckelt ist der Bonus bei 5.000 Euro. Diese Grenze wird bei einer Netto-Einzahlung von 62.500 Euro erreicht. Höhere Einzahlungen bringen weiterhin die 5.000 Euro, aber keinen Cent darüber. In Zahlen heißt das für dich konkret: 1.000 Euro Einzahlung ergeben 80 Euro Bonus, 10.000 Euro ergeben 800 Euro, bei 20.000 Euro sind es 1.600 Euro.

Die Reihenfolge entscheidet über die Teilnahme. Zuerst das Opt-in auf der Aktionsseite und danach die Einzahlung von mindestens 10 Euro durchführen. Eine Einzahlung ohne vorheriges Opt-in bringt keinen Bonus. Steht das Opt-in, wird der Betrag automatisch obendrauf gerechnet.

Auszahlung in Raten über ein Jahr

Der Bonus landet nicht in einer Summe im Konto. OKX zahlt ihn über ein Jahr verteilt alle zwei Wochen in Raten aus. Das eingezahlte Guthaben bleibt in dieser Zeit handelbar, die Mittel sind also nicht gesperrt und lassen sich normal im Markt einsetzen.

Relevant wird eine Auszahlung erst dann, wenn sie das Guthaben unter den finalen Kampagnenstand drückt. In diesem Fall pausieren die folgenden Raten. Es geht um eine Pause und nicht um einen pauschalen Verfall bei jeder Abhebung. Dieser Unterschied wird bei ähnlichen Aktionen häufig verwechselt. Daher lohnt vor der ersten Auszahlung ein zweiter Blick in die Bedingungen.

Jetzt teilnehmen

Teilnahmeberechtigt sind Nutzer im EWR mit verifiziertem OKX-Konto. Die Teilnahme beginnt mit dem Opt-in auf der Aktionsseite, danach zählt jede Netto-Einzahlung ab 10 Euro. Das Fenster ist eng, denn Opt-in und Einzahlung müssen bis zum 31. August 2026 abgeschlossen sein.



Der Bonus ist ein Aufschlag auf deine Einzahlung, keine Rendite und kein garantierter Gewinn. Krypto-Werte schwanken stark und ein Kapitalverlust ist jederzeit möglich. Ob eine Einzahlung im August zu deiner Planung passt, entscheidest du selbst.

Jetzt Opt-in setzen und bis zum 31. August einzahlen

Disclaimer: OKX Europe verfügt über Lizenzen nach MiCA und MiFID II sowie als Zahlungsinstitut und ist im EWR tätig. Das Angebot gilt ausschließlich für berechtigte Nutzer im EWR. Der Einzahlungsbonus von 8 Prozent läuft vom 6. bis 31. August 2026, ist ein pauschaler Satz auf Netto-Einzahlungen, bei 5.000 Euro gedeckelt, setzt ein Opt-in vor der Einzahlung voraus und wird über ein Jahr alle zwei Wochen in Raten ausgezahlt, vorbehaltlich der Aktionsbedingungen von OKX. Krypto-Werte sind volatil und mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für künftige Ergebnisse. Dies ist keine Anlageberatung.



Weitere Informationen findest du auch im Brandhub von OKX.

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