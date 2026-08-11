Die Ruhe am Krypto-Markt könnte trügen. Neue Inflationsdaten und ein gestiegener Ölpreis könnten den Bitcoin-Preis wieder stärker belasten.

Bitcoin vor den Inflationszahlen: Das makroökonomische Umfeld wird ungemütlicher

Bitcoin vor den Inflationszahlen: Das makroökonomische Umfeld wird ungemütlicher

Bitcoin startet ohne größere Bewegungen in den Dienstag. Am frühen Morgen handelt die größte Kryptowährung der Welt bei knapp 64.000 US-Dollar und stagniert damit seit inzwischen über einem Monat. Außerhalb der Branche baut sich jedoch ein neues Risiko auf.

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