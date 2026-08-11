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Bitcoin vor den Inflationszahlen: Das makroökonomische Umfeld wird ungemütlicher

Die Ruhe am Krypto-Markt könnte trügen. Neue Inflationsdaten und ein gestiegener Ölpreis könnten den Bitcoin-Preis wieder stärker belasten.

Jan-Malte Minnerup
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Öltanker in der Straße von Hormus mit integrierter Bitcoin-Münze als Symbol für Öl-Schock, Iran-Konflikt und Bitcoin-Makrorisiko

Beitragsbild: Fotomontage

 | Der Ölpreis ist innerhalb weniger Tage stark gestiegen. Neue Inflationssorgen rücken wieder stärker in den Fokus der Anleger.

Bitcoin startet ohne größere Bewegungen in den Dienstag. Am frühen Morgen handelt die größte Kryptowährung der Welt bei knapp 64.000 US-Dollar und stagniert damit seit inzwischen über einem Monat. Außerhalb der Branche baut sich jedoch ein neues Risiko auf.

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