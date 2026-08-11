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Hohe Krypto-Verluste 

Trump Media tiefrot: Kryptowährungen bestimmen die Bilanz

Die Krypto-Strategie von Trump Media hinterlässt deutliche Spuren in der Bilanz. Das operative Geschäft steht unter wachsendem Druck, neue Erlösequellen zu erschließen.

Jan-Malte Minnerup
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Donald Trump sitzt an einem Schreibtisch mit dem Siegel des Präsidenten und unterschreibt ein Dokument. Umgeben von anderen Männern in Anzügen, schließt er eine Vereinbarung über Trump Media im Wert von 105 Millionen US-Dollar ab.

Beitragsbild: picture alliance

 | Hohe Verluste aus Krypto-Investments bei Trump Media

Trump Media & Technology Group hat im zweiten Quartal 2026 einen Nettoverlust von 238,1 Millionen US-Dollar ausgewiesen und das bei einem Umsatz von gerade einmal 1,7 Millionen US-Dollar. Ein großer Teil der bilanzierten Verluste stammen allerdings aus dem Investment in Kryptowährungen. Insgesamt 190,4 Millionen US-Dollar entfielen auf nicht realisierte Verluste in dieser Assetklasse. Zum Quartalsende hielt TMTG Bitcoin und Bitcoin-bezogene Vermögenswerte im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar.

Damit hängt ein wachsender Teil der Unternehmensbewertung nicht mehr nur von Truth Social und den Erlösen aus Werbeeinnahmen ab. Immer mehr rücken auch die Kursentwicklungen am Krypto-Markt in den Fokus. Die zunehmende Konzentration der Trump Media Group auf diesen Bereich lässt die Firma dabei immer mehr wie ein Bitcoin-Treasury-Unternehmen aussehen. Im Vergleich zu klassischen Treasury-Modellen verfügt TMTG allerdings noch weiterhin über ein eigenständiges operatives Geschäft.

Jetzt muss das Kerngeschäft liefern

Zudem möchte das Management den Fokus künftig wieder stärker auf das operative Geschäft legen. Neben Truth Social soll auch der Streamingdienst Truth+ wieder verlässlichere Umsätze liefern und neue Datenprodukte sollen entwickelt werden. Mit der “Truth API” versucht TMTG außerdem öffentliche Inhalte der Plattform an institutionelle Kunden zu vermarkten.

Die angekündigten Erweiterungen des Produktportfolios müssen sich aber erst noch als nennenswerte Einnahmequellen beweisen. Solange keine dauerhafte Nutzerbasis entsteht, wird sich eine Monetarisierung als schwierig erweisen. Einnahmen aus Werbe- und Lizenzdeals sollen das operative Geschäft jedoch langfristig wieder stärken.

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