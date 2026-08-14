Die mögliche Bitcoin-Steuerreform könnte für Hodler teuer werden und gleichzeitig überraschende Vorteile mit sich bringen.

Bitcoin-Steuerfreiheit vor dem Aus? Wer jetzt sogar profitieren könnte

Bitcoin-Steuerfreiheit vor dem Aus? Wer jetzt sogar profitieren könnte

Die geplante Abschaffung der Krypto-Haltefrist sorgt in Deutschland für Widerstand. Eine Bundestagspetition gegen die Reform hat inzwischen das notwendige Quorum von 30.000 Mitzeichnungen erreicht. Damit muss sich der Petitionsausschuss öffentlich mit dem Anliegen befassen. Für langfristige Bitcoin-Anleger steht viel auf dem Spiel: Bislang können sie ihre Coins nach einer Haltedauer von mehr als zwölf Monaten steuerfrei verkaufen. Nach den Plänen von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil könnte dieses Privileg ab 2027 entfallen. Doch während Hodler höhere Abgaben fürchten müssen, könnte eine andere Gruppe von der Reform sogar profitieren.

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