Bei XRP könnte der August noch einiges bereithalten. Während die 1-Dollar-Marke bisher hält, rechnen viele Marktteilnehmer mit einem weiteren Test.

XRP ist in den letzten Tagen weiter deutlich unter Beschuss gekommen und hat fast die psychologisch wichtige Marke von 1 US-Dollar angelaufen. Der Kurs konnte sich zwar wieder etwas stabilisieren, wirklich überzeugend sieht die Erholung bisher aber nicht aus. Dazu kommen weiter einige Unsicherheiten, unter anderem rund um den CLARITY Act. Das macht die aktuelle Lage nicht gerade leichter und stellt eine nachhaltige Erholung vorerst weiter infrage.

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