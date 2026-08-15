Ein eiskalter Wind peitscht den Bitcoin-Anlegern auch Mitte August ins Gesicht. Mag es draußen noch so heiß sein – der Krypto-Winter zeigt keine Ermüdungserscheinungen. Doch wer schon länger zu den Hodlern zählt, lässt sich davon kaum einschüchtern. Relativ betrachtet fielen die Bitcoin-Kurseinbrüche in früheren Bärenmärkten schließlich deutlich heftiger aus. Stephan Livera, Bitcoin-Podcaster und erfahrener Moderator auf BTC-Konferenzen, war bereits 2014 dabei. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt er, warum sich gerade in Phasen düsterer Marktstimmung attraktive Einstiegschancen bieten. Außerdem erläutert der Australier, wie sich Leverage strategisch einsetzen lässt – und gibt eine äußerst bullishe Bitcoin-Prognose ab.
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