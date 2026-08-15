Der Bitcoin-Kurs stagniert bei 64.000 Dollar, doch Stephan Livera sieht im Bärenmarkt vor allem eine Chance. Im Gespräch erklärt er, warum die Kryptowährung jetzt historisch günstig bewertet ist – und nimmt Michael Saylor in Schutz.

“Bitcoin schlägt in den nächsten 10 Jahren alle anderen Assetklassen”

“Bitcoin schlägt in den nächsten 10 Jahren alle anderen Assetklassen”

Ein eiskalter Wind peitscht den Bitcoin-Anlegern auch Mitte August ins Gesicht. Mag es draußen noch so heiß sein – der Krypto-Winter zeigt keine Ermüdungserscheinungen. Doch wer schon länger zu den Hodlern zählt, lässt sich davon kaum einschüchtern. Relativ betrachtet fielen die Bitcoin-Kurseinbrüche in früheren Bärenmärkten schließlich deutlich heftiger aus. Stephan Livera, Bitcoin-Podcaster und erfahrener Moderator auf BTC-Konferenzen, war bereits 2014 dabei. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt er, warum sich gerade in Phasen düsterer Marktstimmung attraktive Einstiegschancen bieten. Außerdem erläutert der Australier, wie sich Leverage strategisch einsetzen lässt – und gibt eine äußerst bullishe Bitcoin-Prognose ab.

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