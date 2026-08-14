Ether.fi will “traditionelle Banken für die meisten Nutzer ersetzen”. Dafür hat das Projekt seine Neobank ausgebaut. Kann der ETHFI-Kurs davon profitieren?

14 Prozent Kursplus: Lohnt sich der Einstieg bei diesem Altcoin?

14 Prozent Kursplus: Lohnt sich der Einstieg bei diesem Altcoin?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ether.fi erweitert seine Krypto-Neobank mit neuen Handels- und Kreditfunktionen.

Der ETHFI-Token verzeichnete einen Kursanstieg von 14,5 Prozent. â³

Analysten diskutieren verschiedene Szenarien für die zukünftige Kursentwicklung.

Die Marktkapitalisierung von Ether.fi liegt bei etwa 420 Millionen USD. â³

Ether.fi baut seine Krypto-Neobank deutlich aus. Mit dem “Summer”-Release können Nutzer künftig tokenisierte Aktien, Metalle und Krypto-Assets direkt in der App handeln. Hinzu kommen neue Kredit- und Zahlungsfunktionen sowie Rückkäufe des ETHFI-Token.

Die tokenisierten Aktien werden über xStocks angeboten und gemeinsam mit anderen Assets in sogenannten Ether.fi Vaults gehalten. Über einen integrierten Aave-Markt auf Optimism können Nutzer ihr gesamtes Portfolio als Sicherheit für Kredite einsetzen. Die Zinsen liegen laut Ether.fi derzeit bei rund vier Prozent. Das geliehene Kapital lässt sich unter anderem über die Ether.fi Cash Card ausgeben.

Ether.fi will traditionelle Bank ersetzen

“Unser Ziel ist es, die traditionelle Bank für die meisten Nutzer zu ersetzen”, erklärt Ether.fi-CEO Mike Silagadze in einer Pressemitteilung. Außerdem will man den Nutzern “Instrumente und Vorteile bieten, die bisher nur Institutionen und vermögenden Privatpersonen vorbehalten waren. Das ist die Stärke von DeFi und Self Custody.”

In erster Reaktion ist der Token des Projekts deutlich gestiegen: Der ETHFI-Kurs verbucht ein Kursplus von 14,5 Prozent auf Tagessicht. Doch ist das Wachstum auch nachhaltig?

Ether.fi-Kurs: Was bewegt ETHFI jetzt?

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der Kurs zwischen 0,4445 USD (High) und 0,4240 USD (Low) basierend auf den letzten drei 4h-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,4324 USD und damit deutlich über dem Schlusskurs vor 24 Stunden (0,3782 USD), was einem kurzfristigen Anstieg von rund 14,3 % entspricht. Die Marktkapitalisierung beträgt ca. 420.880.249 USD und gibt Anlegern Kontext für das Volumen bei den jüngsten Kurssprüngen.

Ether.fi legt zu I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert über dem EMA‑20 (0,4036 USD), was die kurzfristige Aufwärtsorientierung stützt. Die Sequenz aus höheren Hochs (0,4002 → 0,4275 → 0,4425) und höheren Tiefs signalisiert einen klaren kurzfristigen Aufwärtstrend. Unterstützungen liegen bei 0,4240 USD (intraday-Tief) und dem EMA‑20 bei 0,4036 USD; Widerstände bei 0,4510 USD (Tageshoch am 13.08.) und rund 0,5000 USD.

Volatile Expansion mit erhöhter Unsicherheit

Der RSI (14) notiert bei etwa 74,1 und signalisiert kurzfristige Überkauftheit. Das Histogramm zeigt beschleunigte positive Impulse, was auf anhaltenden Kaufdruck hindeutet.

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Die Bollinger-Bänder-Breite liegt aktuell bei etwa 0,0966 USD (Ober- minus Unterband). Die Bänder haben sich seit dem Ausbruch vom 13.08. deutlich geweitet – Marktphase: volatile Expansion mit erhöhter Unsicherheit, solange der Kurs nicht stabil oberhalb von 0,4510 USD bleibt.

Ether.fi-Prognose: Das erwartet Anleger jetzt

Bullishes Szenario: ETHFI steigt bis auf 0,55 US-Dollar

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent ist das bullishe Szenario derzeit am wahrscheinlichsten. Dafür müsste ETHFI den Widerstand bei 0,4510 US-Dollar mit steigendem Handelsvolumen überwinden. Hält der Kurs anschließend die Marke von 0,50 US-Dollar und bleibt das MACD-Histogramm positiv, liegen die nächsten Kursziele zwischen 0,451 und 0,55 US-Dollar. Unterhalb von 0,424 US-Dollar wäre dieses Szenario hinfällig.

Neutrales Szenario: ETHFI bewegt sich seitwärts

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent könnte ETHFI zunächst in einer engen Spanne zwischen 0,4036 und 0,451 US-Dollar verbleiben. Entscheidend sind dabei der EMA-20 bei 0,4036 US-Dollar und das Bollinger-Oberband bei 0,4431 US-Dollar. Stabilisiert sich der RSI oberhalb von 50 und hält ETHFI den EMA-20, spricht dies für eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung. Unter 0,397 US-Dollar wäre das Szenario invalidiert.

Bearishes Szenario: Rückfall bis auf 0,35 US-Dollar

Das bearishe Szenario wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent bewertet. Fällt ETHFI unter das Fibonacci-Level bei 0,3884 US-Dollar und gleichzeitig unter den EMA-20, könnte sich die Abwärtsbewegung beschleunigen. Als nächste Kursziele rücken dann 0,383896 und 0,35 US-Dollar in den Fokus. Das Bollinger-Unterband bei 0,3465 US-Dollar bildet eine weitere wichtige Unterstützung. Oberhalb von 0,455 US-Dollar wäre das bearishe Szenario hinfällig.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.