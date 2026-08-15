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Die Miner halten still 

Bitcoin-Miner machen Verluste – droht jetzt der große Abverkauf?

Miner stehen seit Wochen unter wirtschaftlichem Druck – verkaufen ihre BTC aber trotzdem nicht. Wie sie ihre laufenden Kosten finanzieren und warum das zum Risiko für den Bitcoin-Kurs werden könnte.

Philipp Baumgartner
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Mehrere Bitcoin-Münzen und ein Prozessor liegen auf einer blau beleuchteten Hauptplatine.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Maschinen laufen weiter, obwohl die Rechnung nicht aufgeht. Wie lange halten die Miner das durch?

Wer im Juli Bitcoin geschürft hat, hat dabei rechnerisch in den meisten Fällen Geld verloren. Die Rechenleistung im Netzwerk ist zu hoch, der Kurs zu niedrig, und beides zusammen drückt den Ertrag seit Wochen unter die Stromrechnung. Gerät ein Miner in eine solche Lage, trennt er sich normalerweise von einem Teil seiner Bestände. Doch diesmal passiert das Gegenteil. Anfang August flossen 4.307 Bitcoin von Mining-Wallets an Krypto-Börsen, einen Monat zuvor waren es noch 5.215. Woher kommt das Geld, mit dem sie stattdessen ihre Rechnungen bezahlen?

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