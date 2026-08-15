Wer im Juli Bitcoin geschürft hat, hat dabei rechnerisch in den meisten Fällen Geld verloren. Die Rechenleistung im Netzwerk ist zu hoch, der Kurs zu niedrig, und beides zusammen drückt den Ertrag seit Wochen unter die Stromrechnung. Gerät ein Miner in eine solche Lage, trennt er sich normalerweise von einem Teil seiner Bestände. Doch diesmal passiert das Gegenteil. Anfang August flossen 4.307 Bitcoin von Mining-Wallets an Krypto-Börsen, einen Monat zuvor waren es noch 5.215. Woher kommt das Geld, mit dem sie stattdessen ihre Rechnungen bezahlen?
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