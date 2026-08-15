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Krypto-Investment tiefrot: US-Eliteuni verliert Millionen mit Bitcoin, Ethereum und Solana

Das Krypto-Portfolio von Dartmouth schrumpfte im zweiten Quartal deutlich. Weshalb die US-Eliteuni dennoch eine wichtige Bitcoin-Lektion gelernt haben könnte.

Tobias Zander
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Bitcoin-Münze zerbrochen vor Dartmouth-Gebäude

Beitragsbild: Shutterstock

 | Dartmouth muss den ersten Krypto-Bärenmarkt durchstehen

Das Dartmouth College erleidet mit seinen Krypto-Investments deutliche Buchverluste. Ein am Donnerstag bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichter Bericht der Treuhänder zeigt, dass der Wert der gehaltenen Krypto-ETFs innerhalb von drei Monaten um mehr als zwei Millionen US-Dollar sank. Die neun Milliarden US-Dollar schwere Stiftung der US-Eliteuniversität hielt zum Stichtag am 30. Juni Anteile am Bitwise Solana Staking ETF, dem Grayscale Ethereum Staking ETF sowie dem iShares Bitcoin ETF von BlackRock im Gesamtwert von etwa 12,4 Millionen US-Dollar.

Im Vergleich zum 31. März, als Dartmouth noch Bestände im Wert von 14,6 Millionen US-Dollar auswies, entspricht dies einem Rückgang des Gesamtwerts um rund 15 Prozent. Der Wertverlust spiegelt direkt die Entwicklung der zugrundeliegenden Krypto-Kurse wider, denn verkauft hat die Eliteuni nicht. Im Berichtszeitraum fiel der Bitcoin-Kurs um 7,7 Prozent auf 62.900 US-Dollar. Solana verzeichnete ein Minus von 9,6 Prozent auf 75 US-Dollar, während Ethereum um 10,8 Prozent auf 1.875 US-Dollar nachgab.

Eliteunis halten trotz Krypto-Bärenmarkt

Dartmouth nahm erstmals 2025 Krypto-Positionen in das Portfolio seiner Stiftung auf und zählt damit zu den Pionieren unter den US-Universitäten im Bereich digitaler Vermögenswerte. Andere Schwergewichte agieren zurückhaltender. Die Harvard University, deren Stiftung ein Volumen von 57 Milliarden US-Dollar umfasst, veräußerte bereits zum 31. März ihre gesamten Anteile am iShares Ethereum ETF von BlackRock im Wert von 87 Millionen US-Dollar.

Dass eine langfristige “Buy and Hold”-Strategie in Bezug auf Bitcoin erfolgsversprechend ist, scheint Harvard ebenfalls verinnerlicht zu haben – die BTC-Position wurde nicht reduziert. Das größte Einzelinvestment ist aber ein anderes: Harvard gab am Freitag bekannt, dass es Anteile an SpaceX im Wert von beachtlichen 2,2 Milliarden US-Dollar hält.

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