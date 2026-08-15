Zehn Monate ist es her, dass Bitcoin bei 126.198 US-Dollar stand. Seitdem hat sich der Kurs halbiert, und die Frage nach der Rückkehr über 100.000 US-Dollar hat sich von den Analysten zu den Wettmärkten verschoben.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin liegt aktuell bei etwa 64.200 US-Dollar, rund 49 Prozent unter dem Allzeithoch. â³

Prognosen zur Rückkehr über 100.000 US-Dollar zeigen einen signifikanten Rückgang der Erwartungen.

Wettmärkte bewerten die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs auf 100.000 US-Dollar nur bei neun Prozent. â³

Die Geldpolitik und bevorstehende Zinssitzungen könnten den Bitcoin-Kurs weiter beeinflussen. â³

Bitcoin notiert bei rund 64.200 US-Dollar und damit etwa 49 Prozent unter dem Allzeithoch von rund 126.000 US-Dollar im Oktober 2025. In jüngster Vergangenheit haben große Adressen 40.100 BTC eingesammelt und dafür rund 2,6 Milliarden US-Dollar bezahlt. Die amerikanischen Bitcoin-ETFs nahmen am 4. August 170,1 Millionen US-Dollar auf. Auf den Prognosebörsen Kalshi und Polymarket hat sich die Bepreisung einer Rückkehr in den sechsstelligen Bereich in derselben Zeit jedoch kaum verändert. Woran liegt das?

Was zwölf Cent über den Rest des Jahres verraten

Der Kontrakt, um den es sich primär handelt, heißt “Wann überschreitet Bitcoin wieder 100.000 US-Dollar?” und läuft auf Kalshi bis zum 1. Januar 2027. Stand 12. August 2026, 14:15 Uhr MESZ, steht das Januar-Fenster bei zehn Prozent, der Zeitraum bis November bei rund fünf. Die Zustimmung für das Januar-Fenster kostet pro Kontrakt zwölf Cent. Kumuliert sind über dieses Orderbuch 10,92 Millionen US-Dollar gelaufen.

Im Mai hielten Marktteilnehmer eine Rückkehr über 100.000 US-Dollar noch für eine Fifty-fifty-Sache. Was ist seitdem passiert? | Quelle: Kalshi

Der Verlauf zeigt, wie weit die Erwartung auf eine erneute Kursrallye gefallen ist. Im Februar stand diese Wette noch bei rund 45 Prozent, im Mai erreichte es mit knapp 50 Prozent seinen Höchststand. Ab Juni brach der Wert ein und pendelt seither im niedrigen zweistelligen Bereich.

Solche Zahlen sollte man aber nicht zu wörtlich nehmen. Für zwölf Cent gibt es im Erfolgsfall einen Dollar, und dieses Verhältnis lockt Käufer, die auf den seltenen großen Treffer hoffen und dafür etwas zu viel zahlen. In Wettmärkten heißt der Effekt Longshot-Bias, er hebt die Preise sehr unwahrscheinlicher Ausgänge nach oben. Die zehn Prozent sind deshalb eher eine Obergrenze als eine Mitte.

“Welchen Kurs erreicht Bitcoin 2026?”

Auf Polymarket läuft mit “Welchen Kurs erreicht Bitcoin 2026?” ebenso eine Wette, die die Frage in Stufen zerlegt. Hierbei handelt es sich um ein Volumen von über 52,08 Millionen US-Dollar. Ein Anstieg auf 70.000 US-Dollar steht bei 70 Prozent, 80.000 bei 32, 90.000 bei 17 und 100.000 bei neun Prozent.

Nach unten sieht das Bild anders aus. Eine Berührung unter 55.000 US-Dollar kostet 57 Cent, unter 50.000 noch 35. Der Weg nach unten wird somit als deutlich warscheinlicher gesehen als der nach oben, obwohl beide Ziele ähnlich weit vom aktuellen Kurs entfernt liegen.

Ein Rückfall unter 55.000 US-Dollar kostet mehr als ein Anstieg auf 80.000. Was sagt diese Schieflage über den Rest des Jahres? | Quelle: Polymarket

Bei der Einordnung hilft ein Blick auf die Tiefe der einzelnen Bücher. Hinter der 55.000er-Stufe stehen 5,02 Millionen US-Dollar, hinter der 60.000er-Stufe nur 39.136. Dort schwanken die Werte am stärksten, die ähnlich dünne 75.000er-Stufe verlor an einem Tag 17 Prozentpunkte. In solchen Teilmärkten verschiebt eine einzelne Order die Anzeige. Als starkes Signal taugen deshalb vor allem die Stufen mit Millionenumsatz.

Ein naheliegender Erklärungsversuch führt zur Geldpolitik. Auf Polymarket kostet eine Zinserhöhung bei der Sitzung der Zentralbank FED am 15. und 16. September 39 Cent, der Volatilitätsindex BVIV steht bei 36 Prozent und damit auf dem tiefsten Niveau seit Ende Mai. Belegen lässt sich der Zusammenhang zu den Bitcoin-Kontrakten nicht. Eine weitere negative Zinsentscheidung würde den Bitcoin Preis jedoch weiter unter Druck setzen.

Warum eine Kerze auf einer Börse alles entscheidet

Die Regel bei Polymarket ist enger, als der Titel vermuten lässt. Aufgelöst wird zu “Ja”, sobald eine Ein-Minuten-Kerze im Handelspaar BTC/USDT auf Binance einen Höchstwert auf oder über der Schwelle ausweist. Preise anderer Börsen oder anderer Paare zählen ausdrücklich nicht. Das Zeitfenster reicht vom 24. November 2025, 14:00 Uhr ET, bis zum 31. Dezember 2026, 23:59 Uhr ET.

Der Rekord vom Oktober 2025 liegt damit außerhalb des bewerteten Zeitraums. Eröffnet wurde der Markt sogar erst am 18. Februar 2026, gezählt werden trotzdem Kursdaten ab Ende November 2025, und in dieser Spanne hat Bitcoin die sechsstellige Marke nie erreicht. Kalshi misst anders und fragt nach dem erneuten Überschreiten bis zum 1. Januar 2027. Beide Orderbücher landen mit neun und zehn Prozent fast auf demselben Wert, der Abstand bleibt unter der Handelsspanne innerhalb der einzelnen Kontrakte.

Kippen könnte die Bepreisung an zwei Terminen. Die September-Sitzung der US-Notenbank steht am 15. und 16. September an, die Auflösung selbst folgt zum Jahreswechsel.