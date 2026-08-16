Der Bitcoin-Kurs stagniert seit Monaten und Angst dominiert den Krypto-Markt. Laut einem neuen Report war die Stimmung selten so pessimistisch. Eine Einstiegsgelegenheit für antizyklische Investoren?

“Krypto ist tot”: Privatanleger sind mit ihrer Geduld am Ende

“Krypto ist tot”: Privatanleger sind mit ihrer Geduld am Ende

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Der Krypto-Bärenmarkt führt zu wachsender Frustration unter Privatanlegern.

Santiment Intelligence warnt vor einer "Sprache der Angst" in sozialen Medien. â³

Trotz negativer Stimmung zeigt Bitcoin Stabilität zwischen 63.000 und 65.000 US-Dollar.

XRP steht unter Druck, während eine kanadische Bank dennoch in den Coin investiert.

Der mehrmonatige Krypto-Bärenmarkt zehrt an den Nerven vieler Anleger. Dementsprechend schlecht ist auch das Stimmungsbild in den sozialen Medien, wo Begriffe wie “tot”, “sterbend”, “vorbei”, “beendet”, “zu Ende” und “abgeschlossen” laut Santiment Intelligence zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die Krypto-Analysefirma erklärt: “Das ist die Sprache der Angst. Sie taucht in der Regel dann auf, wenn die Geduld der Kleinanleger am Ende ist, die Preise festgefahren wirken und Händler vorübergehende Schwäche als dauerhaften Misserfolg betrachten.” In der Krise könnte aber auch eine Chance liegen.

Krypto-Kurse entwickeln sich laut Santiment oft gerade dann am stärksten entgegen der allgemeinen Meinung, wenn die Masse zu sehr davon überzeugt ist, dass es keinen Aufwärtstrend mehr geben werde. “Wenn Gerüchte wie ‘Krypto ist tot’ lauter werden, während Bitcoin wichtige Niveaus hält, starke Anleger weiter aufstocken und Zwangsverkäufer in den Hintergrund treten, wird die Situation für geduldige Käufer oft attraktiver.” Trotz negativer Meldungen wie erneuten Bitcoin-Verkäufen von Strategy und dem Coldcard-Hack gelang es der Krypto-Leitwährung in den vergangenen Wochen, sich dauerhaft zwischen etwa 63.000 und 65.000 US-Dollar zu halten.

Darüber hinaus zeigen neue Daten von Santiment, dass die Stimmung insbesondere gegenüber XRP aktuell “extrem negativ” wird, da sich der Kurs des Ripple Coins um die 1-Dollarmarke bewegt. “Die negative Stimmung gegenüber XRP hat im Laufe dieser Woche stark zugenommen, da es (bislang) nicht zu einer Kurserholung gekommen ist”, heißt es vonseiten der Analysefirma. Die Kommentare der XRP-Community erreichen auf X, Reddit, Telegram und anderen Krypto-Kanälen ein dreimonatiges Tief. Welche kanadische Großbank jetzt trotzdem XRP ins Portfolio aufgenommen hat, erfahrt ihr in diesem Artikel: “XRP im 303-Milliarden-Portfolio: Diese Bank überrascht“.