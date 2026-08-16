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Stimmung am Tiefpunkt 

“Krypto ist tot”: Privatanleger sind mit ihrer Geduld am Ende

Der Bitcoin-Kurs stagniert seit Monaten und Angst dominiert den Krypto-Markt. Laut einem neuen Report war die Stimmung selten so pessimistisch. Eine Einstiegsgelegenheit für antizyklische Investoren?

Tobias Zander
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Bitcoin-Friedhof

Beitragsbild: Shutterstock

 | Am Krypto-Markt herrscht inzwischen Friedhofsstille

Der mehrmonatige Krypto-Bärenmarkt zehrt an den Nerven vieler Anleger. Dementsprechend schlecht ist auch das Stimmungsbild in den sozialen Medien, wo Begriffe wie “tot”, “sterbend”, “vorbei”, “beendet”, “zu Ende” und “abgeschlossen” laut Santiment Intelligence zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die Krypto-Analysefirma erklärt: “Das ist die Sprache der Angst. Sie taucht in der Regel dann auf, wenn die Geduld der Kleinanleger am Ende ist, die Preise festgefahren wirken und Händler vorübergehende Schwäche als dauerhaften Misserfolg betrachten.” In der Krise könnte aber auch eine Chance liegen.

Krypto-Kurse entwickeln sich laut Santiment oft gerade dann am stärksten entgegen der allgemeinen Meinung, wenn die Masse zu sehr davon überzeugt ist, dass es keinen Aufwärtstrend mehr geben werde. “Wenn Gerüchte wie ‘Krypto ist tot’ lauter werden, während Bitcoin wichtige Niveaus hält, starke Anleger weiter aufstocken und Zwangsverkäufer in den Hintergrund treten, wird die Situation für geduldige Käufer oft attraktiver.” Trotz negativer Meldungen wie erneuten Bitcoin-Verkäufen von Strategy und dem Coldcard-Hack gelang es der Krypto-Leitwährung in den vergangenen Wochen, sich dauerhaft zwischen etwa 63.000 und 65.000 US-Dollar zu halten.

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Die 5 wichtigsten Meldungen  Krypto-News: Bitcoin-Verkauf bei Strategy, Solana-Schock und Trezor-Datenleck

Darüber hinaus zeigen neue Daten von Santiment, dass die Stimmung insbesondere gegenüber XRP aktuell “extrem negativ” wird, da sich der Kurs des Ripple Coins um die 1-Dollarmarke bewegt. “Die negative Stimmung gegenüber XRP hat im Laufe dieser Woche stark zugenommen, da es (bislang) nicht zu einer Kurserholung gekommen ist”, heißt es vonseiten der Analysefirma. Die Kommentare der XRP-Community erreichen auf X, Reddit, Telegram und anderen Krypto-Kanälen ein dreimonatiges Tief. Welche kanadische Großbank jetzt trotzdem XRP ins Portfolio aufgenommen hat, erfahrt ihr in diesem Artikel: “XRP im 303-Milliarden-Portfolio: Diese Bank überrascht“.

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