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Börsenweisheit untersucht 

“Sell in May”: Sollte man Bitcoin und Aktien jetzt verkaufen?

Der “Sell in May”-Effekt wird in Börsenkreisen wieder heiß diskutiert. Warum die Strategie für Bitcoin- und Krypto-Anleger gefährlich ist.

Tobias Zander
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Beitragsbild: Shutterstock I Fotomontage

 | Alle Jahre wieder: Sollte man Bitcoin im Mai verkaufen?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie die berühmte Börsenweisheit "Sell in May" einst entstand
  • Welche Effekte ein Maiverkauf seit 1990 auf die Aktionärsrendite hatte
  • Warum Bitcoin-Investoren heute anders handeln müssen

Der Mai hat begonnen, Deutschland fiebert dem Sommer entgegen und auch der Bitcoin-Kurs zeigt sich von seiner positiven Seite. Mit aktuell 81.000 US-Dollar notiert die Kryptowährung rund 11 Prozent höher als vor einem Monat. Doch nun stellt sich für Anleger eine altbekannte Börsenfrage: Sollte man Gewinne lieber mitnehmen und erst nach dem Sommer zurückkehren? Hinter der Wall-Street-Weisheit “Sell in May and go away, but remember to come back in September” steckt die Hoffnung auf mehr Rendite.

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