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Entwarnung oder Panik 

Ist Bitcoins Halving-Zyklus noch intakt? Das sagt BTC-ECHO

Es ist eine Diskussion, die seit der institutionellen Adoption immer mehr an Fahrt gewinnt: Die Relevanz des Halvings für Bitcoin. Was ist da dran?

Daniel Hoppmann
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Eine Bitcoin-Münze, die in der Mitte geteilt ist.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wie relevant ist das Halving noch?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Was BTC-ECHO über das Halving denkt
  • Ob der Vierjahreszyklus noch intakt ist
  • Warum sich für Anleger gerade jetzt Chancen bieten könnten

Er gilt gewissermaßen als stiller Erfolgsgarant Bitcoins, ein ungeschriebenes Gesetz, das der Kryptowährung alle vier Jahre zu neuen Höhen verhilft: Der Halving-Zyklus. Doch inmitten des aktuellen Bärenmarktes und auch des Einstiegs institutioneller Investoren mehren sich Zweifel, inwieweit diese Mechanik nach wie vor intakt ist. Das sagt die BTC-ECHO Redaktion.

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