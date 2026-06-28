In diesem Artikel erfährst du:
- Was BTC-ECHO über das Halving denkt
- Ob der Vierjahreszyklus noch intakt ist
- Warum sich für Anleger gerade jetzt Chancen bieten könnten
Er gilt gewissermaßen als stiller Erfolgsgarant Bitcoins, ein ungeschriebenes Gesetz, das der Kryptowährung alle vier Jahre zu neuen Höhen verhilft: Der Halving-Zyklus. Doch inmitten des aktuellen Bärenmarktes und auch des Einstiegs institutioneller Investoren mehren sich Zweifel, inwieweit diese Mechanik nach wie vor intakt ist. Das sagt die BTC-ECHO Redaktion.
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