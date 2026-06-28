Es ist eine Diskussion, die seit der institutionellen Adoption immer mehr an Fahrt gewinnt: Die Relevanz des Halvings für Bitcoin. Was ist da dran?

Ist Bitcoins Halving-Zyklus noch intakt? Das sagt BTC-ECHO

Ist Bitcoins Halving-Zyklus noch intakt? Das sagt BTC-ECHO

In diesem Artikel erfährst du: Was BTC-ECHO über das Halving denkt

Ob der Vierjahreszyklus noch intakt ist

Warum sich für Anleger gerade jetzt Chancen bieten könnten

Er gilt gewissermaßen als stiller Erfolgsgarant Bitcoins, ein ungeschriebenes Gesetz, das der Kryptowährung alle vier Jahre zu neuen Höhen verhilft: Der Halving-Zyklus. Doch inmitten des aktuellen Bärenmarktes und auch des Einstiegs institutioneller Investoren mehren sich Zweifel, inwieweit diese Mechanik nach wie vor intakt ist. Das sagt die BTC-ECHO Redaktion.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments! Alle Inhalte im Web & in der App frei lesen

Stark werbereduziert Monatsabo Probewoche nur 1 € danach 2,49 € pro Woche weiter Sehr beliebt Jahresabo nur 1,15 € pro Woche weiter Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden