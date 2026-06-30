Während der Bitcoin-Kurs um 60.000 US-Dollar kämpft, rauscht die MSTR-Aktie in den Keller. Könnte Strategy im Bärenmarkt 2026 bald eine Liquidierung drohen?

Muss Strategy hunderttausende Bitcoin liquidieren? Das sagen die Experten

Muss Strategy hunderttausende Bitcoin liquidieren? Das sagen die Experten

In diesem Artikel erfährst du: Wie tief der Bitcoin-Kurs fallen müsste, damit es für Strategy gefährlich wird

Warum die Dauer des Bärenmarktes über die Zukunft von MSTR entscheidet

Wann die Bitcoin-Wette von Michael Saylor platzen könnte – mit desaströsen Folgen

Michael Saylor will seine langfristige Bitcoin-Strategie mit einem neuen “Digital Credit Capital Framework” absichern. Darin werden mögliche BTC-Verkäufe zum Ausbau der Dollarcashreserve ausdrücklich genannt – ein Kurswechsel, den noch im Mai kaum jemand erwartet hätte. Doch reicht das, um Strategy (ehemals: MicroStrategy) zu stabilisieren? Oder ist Saylor mit seinem Bitcoin-Imperium zu nah an der Sonne geflogen? Immer mehr Anleger zweifeln an der Zukunft der führenden Treasury-Firma. Wir haben die Experten gefragt: Wie wahrscheinlich eine Bitcoin-Zwangsliquidation wirklich ist und was Strategy zum Verhängnis werden könnte.

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