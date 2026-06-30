In diesem Artikel erfährst du:
- Wie tief der Bitcoin-Kurs fallen müsste, damit es für Strategy gefährlich wird
- Warum die Dauer des Bärenmarktes über die Zukunft von MSTR entscheidet
- Wann die Bitcoin-Wette von Michael Saylor platzen könnte – mit desaströsen Folgen
Michael Saylor will seine langfristige Bitcoin-Strategie mit einem neuen “Digital Credit Capital Framework” absichern. Darin werden mögliche BTC-Verkäufe zum Ausbau der Dollarcashreserve ausdrücklich genannt – ein Kurswechsel, den noch im Mai kaum jemand erwartet hätte. Doch reicht das, um Strategy (ehemals: MicroStrategy) zu stabilisieren? Oder ist Saylor mit seinem Bitcoin-Imperium zu nah an der Sonne geflogen? Immer mehr Anleger zweifeln an der Zukunft der führenden Treasury-Firma. Wir haben die Experten gefragt: Wie wahrscheinlich eine Bitcoin-Zwangsliquidation wirklich ist und was Strategy zum Verhängnis werden könnte.
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