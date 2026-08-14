Ist dein Depot bereit für die erste Liga?

Europas Topclubs gehen mit frisch sortierten Kadern in die neue Fußball-Saison. Ein Blick auf die Strategien von FC Bayern, Arsenal, AC Milan und FC Basel zeigt, worauf es auch im eigenen Depot ankommt.

In der Schweiz rollt der Ball schon, England und Italien starten am 21. und 22. August, die Bundesliga eröffnet am 28. Die Kader stehen weitgehend. Doch Stars allein machen noch keine Meistermannschaft. Es geht um Timing auf dem Transfermarkt, um Balance im Kader und darum, wie viel Gewicht ein einzelner Spieler bekommt. Viele dieser Prinzipien lassen sich auch auf das Investieren übertragen. Der Saisonstart ist deshalb ein guter Anlass für einen Kadercheck im eigenen Portfolio.

FC Bayern investiert antizyklisch

Nathaniel Brown und Ismael Saibari standen beim FC Bayern bereits auf dem Zettel, bevor sie bei der WM größere Aufmerksamkeit erhielten. Während ihre Marktwerte im Turnierverlauf anzogen, waren die Transfers laut Club längst fix. Sportvorstand Max Eberl spricht dabei von “vorausschauender Arbeit”.

An den Finanzmärkten heißt diese Strategie antizyklisches Investieren. Also Chancen nicht erst dann suchen, wenn Euphorie herrscht und die Kurse davongelaufen sind, sondern gerade in schwachen Phasen genauer hinsehen.

Bitcoin konsolidiert aktuell bei 64.000 US-Dollar nach einem Tief bei rund 58.000 Ende Juni. Rückblickend entstanden Bitcoin-Böden häufig in Phasen geringer Aktivität und gedrückter Stimmung. Der Analysedienst Glassnode sieht erste Anzeichen einer Bodenbildung. Antizyklisch investieren heißt aber nicht, das Tief perfekt zu treffen, sondern sich mit Chancen zu beschäftigen, bevor wieder alle darüber sprechen.

Arsenal rebalanciert

Arsenal geht als Premier-League-Meister in die neue Saison und hat den Kader trotzdem umgebaut. Christos Tzolis und Illan Meslier kamen, Leandro Trossard ging nach dreieinhalb Jahren zu Beşiktaş. Erfolg ist kein Grund, eine Aufstellung unverändert zu lassen.

Anleger kennen das Prinzip als Rebalancing. Steigen einzelne Positionen stark, bekommen sie mit der Zeit mehr Gewicht als ursprünglich geplant und das Risiko des gesamten Portfolios verschiebt sich mit. Gegensteuern heißt deshalb auch abgeben, nicht nur zukaufen. Ein gutes Depot braucht keinen Dauerumbau, aber selbst eine Gewinnerelf bekommt mal ihren Feinschliff.

AC Milan diversifiziert

Unter Trainer Rúben Amorim liefen die Rossoneri in der Saisonvorbereitung durchgehend im 3-4-2-1 auf. Die Verteidiger sichern ab, das Mittelfeld hält die Verbindung und vorne sorgen die Offensivspieler für Durchschlagskraft. Kein Spieler muss alles können. Jede Position muss ihre Aufgabe erfüllen.

Auch im Portfolio müssen nicht alle Bausteine dieselbe Rolle spielen. Wer ausschließlich Krypto-Assets hält, ist trotz vieler Positionen stark von denselben Marktbewegungen abhängig. Echte Diversifikation entsteht erst, wenn die Bausteine nicht alle auf dieselbe Nachricht reagieren. Andere Anlageklassen können diese Lücke schließen, etwa Aktien-ETFs, Edelmetalle oder Anleihen.

FC Basel gewichtet

Der FC Basel hat diesen Sommer auffällig jung eingekauft. Akpe Victory ist 19 Jahre alt, Aaron Malouda, Jonas Harder und Assane Sow sind 20, Ludwig Malachowski 21. Gleichzeitig holte der Club mit Jonas Omlin einen erfahrenen Torhüter zurück und machte ihn zur neuen Nummer eins. Der Kader besteht also nicht nur aus Nachwuchshoffnungen, sondern auch aus Spielern, die Stabilität und Erfahrung mitbringen.

Chancenreiche Investments dürfen ins Depot, sie sollten aber nicht die größte Position sein. Gerade bei kleineren Krypto-Projekten können mögliche Gewinne sehr hoch sein, die Verlustrisiken aber ebenfalls. Die Gewichtung zählt deshalb genauso wie die Auswahl.

Prüfe also, ob einzelne spekulative Positionen inzwischen so groß geworden sind, dass sie das Ergebnis des gesamten Portfolios bestimmen. Ein Talent darf überraschen – der ganze Kader sollte aber nicht von ihm abhängen.

Der Transfermarkt für dein Depot

Vier Clubs, vier Wege, ein gemeinsamer Nenner: Keiner setzt alles auf einen Namen. Erste Liga spielt ein Depot ohnehin nicht wegen einer starken Position, sondern wegen des Zusammenspiels dahinter. Fällt der Kadercheck einseitig aus, lohnt die Suche nach Verstärkung auch außerhalb des Krypto-Markts. Nicht zufällig ist Bitpanda Partner aller vier Clubs. Der Anbieter bündelt Anlageklassen auf einer Plattform, von Kryptowährungen und Krypto-Indizes bis zu Aktien, ETFs und Edelmetallen. Reguliert ist er unter der EU-Verordnung MiCA.

Passend zum Saisonstart verlost Bitpanda vom 10. bis 24. August 2026 zwei Tickets für alle Liga-Heimspiele der Saison 2026/27 bei FC Bayern, Arsenal, AC Milan oder FC Basel. Neukunden geben bei der Registrierung den Code ihres Vereins ein, etwa BAYERN26. Bestandskunden melden sich über die Kampagnenseite an. Wer anschließend mindestens 50 Euro in ein beliebiges Asset investiert, ist im Lostopf. Es gelten die Teilnahmebedingungen.

Für Neukunden gibt es außerdem 25 Euro in Bitcoin. Wer den Promo-Code BTCECHO einlöst und innerhalb von sieben Tagen nach der Registrierung mindestens 25 Euro in Krypto kauft, bekommt den Bonus gutgeschrieben. Für beide Aktionen gelten die Teilnahmebedingungen.

Ob es die Jahreskarte wird, entscheidet das Los. Wie das eigene Depot aufgestellt ist, entscheidest du.

Weitere Informationen findest du auch im Brandhub von Bitpanda.

Disclaimer

Krypto-Assets: Das Investieren in Krypto-Assets ist mit Risiken verbunden, darunter hohe Volatilität, der mögliche Verlust des Kapitals und Cybersicherheit. Informiere dich gründlich über die Risiken, bevor du eine Anlageentscheidung triffst. Die Bitpanda GmbH (FN569240v) mit Sitz in Stella-Klein-Löw-Weg 17, AT-1020 Wien, ist von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) gemäß der Verordnung (EU) 2023/1114 (MiCAR) als Anbieter von Krypto-Asset-Dienstleistungen in Österreich zugelassen.

Real Stocks: Execution-Only-Services für Aktien, ETFs und ETCs werden von der Bitpanda Financial Services GmbH mit Sitz in Stella-Klein-Löw-Weg 17, AT-1020 Wien, erbracht. Dies ist kein öffentliches Angebot. Investitionen sind mit Verlustrisiken verbunden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind niemals ein zuverlässiger Indikator für die Zukunft. Bitte berücksichtige deine persönlichen Umstände und wende dich an einen unabhängigen Berater, bevor du investierst. Weitere Kosten (z. B. Spreads, Zuwendungen, Fremdwährungs-, Produktkosten und Steuern) können anfallen und deine Rendite verringern. Bitte lies vor dem Trading das Kosteninformationsdokument. Diese Promotion ist keine Anlageberatung und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Übertrag von Finanzinstrumenten wie Aktien, ETFs oder ETCs dar. Investitionen in Aktien, ETFs und ETCs sind mit inhärenten Risiken verbunden, einschließlich des Verlusts von Kapital und starker Marktvolatilität. Bitte lies unseren Risikohinweis zu Finanzinstrumenten für weitere Details zu potenziellen Risiken, bevor du Anlageentscheidungen triffst.*



*Die Bitpanda Financial Services GmbH bietet in der Schweiz keine ETFs oder ETCs an.

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