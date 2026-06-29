Aus der angeblichen Revolution gegen das Finanzsystem wird sein bester Vertriebskanal. Stablecoins reichen die US-Staatsschuld an Millionen Halter weiter, die eigentlich nur stabile Dollar wollten.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Cory Klippsten sieht Stablecoins als neuen Absatzkanal für US-Staatsschulden. â³

Die Nachfrage nach US-Anleihen könnte durch digitale Dollar steigen. â³

Veränderungen in der globalen Nachfrage nach US-Schulden spielen eine entscheidende Rolle. â³

Stablecoins verbinden finanzielle Freiheit mit den Strukturen des bestehenden Systems. â³

Cory Klippsten hat in einem aktuellen YouTube-Interview eine These formuliert, die das Narrativ rund um Stablecoins auf den Kopf stellt. Laut dem CEO von Swan Bitcoin könnten sie sich zum wirksamsten Absatzkanal für US-amerikanische Staatsschulden entwickeln. Was zunächst wie nach einer zugespitzten Bitcoin-Theorie klingt, beruht auf einer zunehmend nachvollziehbaren Entwicklung: Der Stablecoin Adoption.

Der digitale Dollar als Käufer von US-Schulden

Stablecoins galten lange als eine Brücke zwischen dem traditionellen Finanzsystem und der Krypto-Welt. Für viele Nutzer rund um den Globus sind sie vor allem eines: digitale Dollar, die rund um die Uhr verfügbar sind, Kapitalverkehrsbeschränkungen umgehen können und außerdem effektiven Schutz vor schwachen Landeswährungen bieten.

Ihre Konstruktion eröffnet aber noch eine andere Möglichkeit. Jeder dollargedeckte Stablecoin muss schließlich mit Reserven hinterlegt werden. Seit dem Inkrafttreten des GENIUS Act im Jahr 2025 bestehen diese im Wesentlichen aus Dollarbeständen und kurzlaufenden US-Staatsanleihen. Mit jedem zusätzlich ausgegebenen Stablecoin steigt damit automatisch die Nachfrage nach genau diesen Anleihen.

Daraus leitet Klippsten seine Kernidee ab: Statt sich künftig vor allem auf ausländische Zentralbanken zu verlassen, könnten die Vereinigten Staaten einen immer größeren Teil ihrer Schulden indirekt über Unternehmen und Stablecoin-Nutzer finanzieren.

Tether würde mit Treasury-Beständen von 135 Milliarden US-Dollar als Staat auf Rang 17 der größten Halter von US-Staatsanleihen liegen. | Quelle: Tether, U.S. Treasury

Tether und Circle erscheinen damit als Kapitalbeschaffer des bestehenden Finanzsystems, obwohl sie doch einstmals als dessen Herausforderer starteten. Der digitale Dollar wird zum globalen Sparprodukt und entwickelt sich zu einem der womöglich stärksten Vertriebskanäle für amerikanische Staatsschulden.

Wenn das Ausland aussteigt

Die Argumentation gewinnt zusätzlich an Gewicht, weil sich die Struktur der weltweiten Nachfrage nach US-Schulden verändert. Mehrere Staaten haben ihre Bestände an US-amerikanischen Staatsanleihen in den vergangenen Jahren deutlich reduziert, während Zentralbanken weltweit ihre Goldreserven kontinuierlich ausbauen.

Zentralbanken kauften im ersten Quartal 2026 deutlich mehr Gold als offiziell gemeldet. Laut Schätzung des World Gold Council wurden 93 Prozent der Käufe nicht ausgewiesen. | Quelle: World Gold Council, IWF

Ein Bericht der Europäischen Zentralbank aus dem Juni 2026 zeigt, dass Gold inzwischen 27 Prozent der weltweiten Währungsreserven ausmacht und damit erstmals vor US-Staatsanleihen mit 22 Prozent liegt. Getrieben wurde diese Entwicklung vor allem durch die Preisrally des Edelmetalls.

Wenn traditionelle Käufer vorsichtiger werden, gewinnt jede zusätzliche Quelle für Nachfrage strategisch an Bedeutung, wie Klippsten in seinen Ausführungen betont.

Stablecoins könnten genau diese Rolle übernehmen. Sie verlagern die Finanzierung US-amerikanischer Schulden weg von staatlichen Akteuren und hin zu privaten Marktteilnehmern, die digitale Dollar halten, ohne sich zwangsläufig als Gläubiger der Vereinigten Staaten zu verstehen.

Der Krypto-Ausweg führt zurück ins System

Darin liegt die eigentliche Ironie. Stablecoins werden häufig als Instrument finanzieller Freiheit wahrgenommen, bleiben jedoch eng an die Strukturen des bestehenden Systems gebunden. Ihre Emittenten unterliegen unzähligen regulatorischen Vorgaben und müssen US-Staatsanleihen als Reserve hinterlegen. Wer also auf Stablecoins setzt, setzt damit auch auf eine digitale Erweiterung des bestehenden Dollar-Regimes.

Das macht Stablecoins jedoch nicht überflüssig, denn sie können reale Probleme lösen. Sie erleichtern internationale Zahlungen und schaffen Zugang zu Dollarliquidität in Regionen mit schwachen Währungen. Sie finanzieren aber zugleich eben jenes System, dem viele Nutzer doch eigentlich entkommen wollten.

Die Aussagen Klippstens stammen aus einem aktuellen YouTube-Interview von Kitco News und wurden mit öffentlich verfügbaren Daten sowie regulatorischen Dokumenten abgeglichen. Ob Stablecoins langfristig zu einem der wichtigsten Nachfragetreiber für US-Staatsanleihen werden, bleibt offen. Dass Millionen Nutzer digitaler Dollar damit indirekt zu Gläubigern der Vereinigten Staaten werden, ist dagegen bereits heute Realität.