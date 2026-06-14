In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Adoption nicht automatisch die Kurse treibt
- Wieso Derivate den Krypto-Markt ausbremsen
- Weshalb Stablecoins für Bitcoin zweischneidig sind
- Wie UpsideOnly Retail-Anleger schützt
Patrick Gruhn ist CEO von Perpetuals.com. Mit UpsideOnly will das Unternehmen ein neues Trading-Modell etablieren, bei dem Nutzer Gewinne erzielen können, ohne eigenes Kapital zu riskieren. Im Interview mit BTC-ECHO spricht Gruhn über die aktuelle Lage am Krypto-Markt, Stablecoins, Hyperliquid und die Frage, warum Blockchain-Adoption den Kursen von BTC und Co. nicht automatisch hilft. Denn gerade diese Diskrepanz prägt den Markt derzeit: Auf der einen Seite schreitet die institutionelle und technologische Adoption voran, auf der anderen Seite bleibt die Kursentwicklung vieler Krypto-Assets überschaubar. Für Gruhn liegt ein Teil der Erklärung im Derivate-Markt, den er nicht als Wachstumstreiber, sondern als zentrales Risiko für die weitere Adoption sieht.
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