Krypto-Unternehmer Patrick Gruhn spricht mit BTC-ECHO über Hyperliquid, Stablecoins, Bitcoin, Ethereum und Solana und erklärt, warum Derivate dem Krypto-Markt schaden könnten.

Patrick Gruhn: “Stablecoins und Tokenisierung haben mit Krypto eigentlich gar nichts zu tun”

Patrick Gruhn: “Stablecoins und Tokenisierung haben mit Krypto eigentlich gar nichts zu tun”

In diesem Artikel erfährst du: Warum Adoption nicht automatisch die Kurse treibt

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Patrick Gruhn ist CEO von Perpetuals.com. Mit UpsideOnly will das Unternehmen ein neues Trading-Modell etablieren, bei dem Nutzer Gewinne erzielen können, ohne eigenes Kapital zu riskieren. Im Interview mit BTC-ECHO spricht Gruhn über die aktuelle Lage am Krypto-Markt, Stablecoins, Hyperliquid und die Frage, warum Blockchain-Adoption den Kursen von BTC und Co. nicht automatisch hilft. Denn gerade diese Diskrepanz prägt den Markt derzeit: Auf der einen Seite schreitet die institutionelle und technologische Adoption voran, auf der anderen Seite bleibt die Kursentwicklung vieler Krypto-Assets überschaubar. Für Gruhn liegt ein Teil der Erklärung im Derivate-Markt, den er nicht als Wachstumstreiber, sondern als zentrales Risiko für die weitere Adoption sieht.

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