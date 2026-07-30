Raoul Pal sieht die nächste große Chance im Krypto-Markt nicht bei Bitcoin, sondern in bislang wenig beachteten Infrastrukturprojekten. Warum der Makrostratege dort sogar 100-fache Renditen für möglich hält.

Raoul Pal sieht 100x-Potenzial – aber nicht bei Bitcoin

Raoul Pal sieht 100x-Potenzial – aber nicht bei Bitcoin

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Raoul Pal sieht großes Potenzial in der Krypto-Infrastruktur, nicht bei Bitcoin oder Altcoins. â³

Er analysiert globale Liquidität und deren Einfluss auf den Krypto-Markt. â³

Pal erwartet 100-fache Kursgewinne bei Layer-2-Netzwerken und spezialisierten Blockchains. â³

Seine Einschätzung basiert auf der Korrelation zwischen Bitcoin-Kurs und globalem Kapital. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Raoul Pal zählt zu den bekanntesten Makrostrategen der Krypto-Branche. Der ehemalige Hedgefonds-Manager von Goldman Sachs und Gründer von Real Vision sieht die nächste große Chance jedoch nicht bei Bitcoin oder den derzeit gefragten Altcoins. Sein Fokus liegt auf der Infrastruktur hinter dem Krypto-Markt. Das hat er in einem Podcast mit When Shift Happens erklärt.

Grundlage seiner Einschätzung ist die globale Liquidität. Pal analysiert dafür die Bilanzen großer Zentralbanken, die Geldmenge der G20-Staaten sowie Währungsreserven als gemeinsamen Indikator für das weltweit verfügbare Kapital. Nach seiner Auswertung folgte der Bitcoin-Kurs diesem Wert in den vergangenen zehn Jahren mit einer Korrelation von rund 90 Prozent.

“Krypto ist die Anlageklasse mit dem höchsten Beta und erhält deshalb einen überproportionalen Anteil dieser Kapitalströme”, lautet seine Schlussfolgerung.

100x? Darauf spekuliert Raoul Pal jetzt

Nach Einschätzung von Pal beginnt weltweit eine neue Phase steigender Liquidität. Mehrere Zentralbanken außerhalb der USA lockern ihre Geldpolitik bereits oder heben die Zinsen zumindest nicht weiter an. Unabhängig davon, wie die US-Notenbank auf ihrer aktuellen FOMC-Sitzung entscheidet, spreche das makroökonomische Umfeld für mehr und nicht für weniger Liquidität.

Den größten Hebel erwartet Pal deshalb nicht bei Bitcoin selbst. Er verweist auf Layer-2-Netzwerke, dezentrale Infrastrukturprojekte und spezialisierte Blockchains. Dort, so seine These, liege das Potenzial für 100-fache Kursgewinne, weil diese Projekte bislang weder bei institutionellen Investoren noch bei vielen Privatanlegern im Fokus stünden.

Sein Szenario orientiert sich an früheren Marktzyklen. Zunächst fließe Kapital in Bitcoin, anschließend in Ethereum und große Altcoins. Erst danach rücke die Infrastruktur in den Fokus. Diese Phase habe in der Vergangenheit die höchsten prozentualen Kursgewinne hervorgebracht. Ob dann auch eine Altcoin Season startet, bleibt abzuwarten. Wie BTC-ECHO das Potenzial dafür einschätzt, lest ihr hier: “Eine Altcoin-Party halte ich für ausgeschlossen”!