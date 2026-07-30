App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
MiCA konform und reguliert
2,00 T
Hyperliquid-Kurs46,90 -2.27%
Bitcoin-Kurs56.922,42 0.87%
Ethereum-Kurs1.685,41 0.80%
XRP-Kurs0,950215 0.54%
BNB-Kurs515,59 3.21%
Hyperliquid-Kurs46,90 -2.27%
Solana-Kurs65,14 0.96%
TRON-Kurs0,288381 0.52%
Dogecoin-Kurs0,061564 -0.54%
Cardano-Kurs0,145315 1.19%
Zcash-Kurs418,05 3.57%
Chainlink-Kurs7,41 1.12%
Pi Network-Kurs0,072381 3.33%
Globale Liquidität und Geldmenge steigen 

Raoul Pal sieht 100x-Potenzial – aber nicht bei Bitcoin

Raoul Pal sieht die nächste große Chance im Krypto-Markt nicht bei Bitcoin, sondern in bislang wenig beachteten Infrastrukturprojekten. Warum der Makrostratege dort sogar 100-fache Renditen für möglich hält.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin kaufen
Im Hintergrund befinden sich US-Dollar-Banknoten. Im Vordergrund sind wiederum zwei Münzen abgebildet, die Bitcoin und eine andere Kryptowährung darstellen sollen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Raoul Pal analysiert die aktuelle Situation um den US-Dollar und Bitcoin

Raoul Pal zählt zu den bekanntesten Makrostrategen der Krypto-Branche. Der ehemalige Hedgefonds-Manager von Goldman Sachs und Gründer von Real Vision sieht die nächste große Chance jedoch nicht bei Bitcoin oder den derzeit gefragten Altcoins. Sein Fokus liegt auf der Infrastruktur hinter dem Krypto-Markt. Das hat er in einem Podcast mit When Shift Happens erklärt.

Grundlage seiner Einschätzung ist die globale Liquidität. Pal analysiert dafür die Bilanzen großer Zentralbanken, die Geldmenge der G20-Staaten sowie Währungsreserven als gemeinsamen Indikator für das weltweit verfügbare Kapital. Nach seiner Auswertung folgte der Bitcoin-Kurs diesem Wert in den vergangenen zehn Jahren mit einer Korrelation von rund 90 Prozent.

“Krypto ist die Anlageklasse mit dem höchsten Beta und erhält deshalb einen überproportionalen Anteil dieser Kapitalströme”, lautet seine Schlussfolgerung.

100x? Darauf spekuliert Raoul Pal jetzt

Nach Einschätzung von Pal beginnt weltweit eine neue Phase steigender Liquidität. Mehrere Zentralbanken außerhalb der USA lockern ihre Geldpolitik bereits oder heben die Zinsen zumindest nicht weiter an. Unabhängig davon, wie die US-Notenbank auf ihrer aktuellen FOMC-Sitzung entscheidet, spreche das makroökonomische Umfeld für mehr und nicht für weniger Liquidität.

Den größten Hebel erwartet Pal deshalb nicht bei Bitcoin selbst. Er verweist auf Layer-2-Netzwerke, dezentrale Infrastrukturprojekte und spezialisierte Blockchains. Dort, so seine These, liege das Potenzial für 100-fache Kursgewinne, weil diese Projekte bislang weder bei institutionellen Investoren noch bei vielen Privatanlegern im Fokus stünden.

Sein Szenario orientiert sich an früheren Marktzyklen. Zunächst fließe Kapital in Bitcoin, anschließend in Ethereum und große Altcoins. Erst danach rücke die Infrastruktur in den Fokus. Diese Phase habe in der Vergangenheit die höchsten prozentualen Kursgewinne hervorgebracht. Ob dann auch eine Altcoin Season startet, bleibt abzuwarten. Wie BTC-ECHO das Potenzial dafür einschätzt, lest ihr hier: “Eine Altcoin-Party halte ich für ausgeschlossen”!

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Bitcoin, Solana, XRP und andere Münzen vor rotem Chartbild
In der Krise liegt die ChanceDas beste Krypto-Portfolio: Welche 3 Coins die Top-KIs jetzt empfehlen
Das Logo von Hyperliquid
KursanalyseHyperliquid-Kursanalyse: Soweit kann die Korrektur gehen
Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze vor dem Logo der Sparkassen
Ein neues KapitelSparkassen setzen auf Krypto: Was der Schritt für Deutschlands Anleger bedeutet
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Ondo
0,372354
6.54%
Injective
4,22
5.26%
Pump.fun
0,001706
4.88%
NEAR Protocol
1,45
3.67%
Zcash
418,05
3.57%
Monero
315,17
3.55%
Pi Network
0,072381
3.33%
BNB
515,59
3.21%
Uniswap
3,63
2.56%
OKB
75,52
1.54%
MemeCore
0,944945
-6.34%
Venice Token
10,58
-5.93%
​​Stable
0,030158
-4.65%
Shiba Inu
0,000004
-3.09%
Hyperliquid
46,90
-2.27%
Ethena
0,069827
-1.99%
Algorand
0,068413
-1.58%
Mantle
0,348845
-1.39%
POL (ex-MATIC)
0,061945
-1.17%
Rain
0,011790
-1.03%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren