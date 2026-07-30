Das Interesse an XRP ETFs steigt, damit auch die Nettozuflüsse in die Indexfonds. Doch kann davon auch der Kurs profitieren? Wir haben den Ripple Coin analysiert.

Institutionelle Investoren kaufen XRP – das spricht jetzt für den Ripple Coin

Institutionelle Investoren kaufen XRP – das spricht jetzt für den Ripple Coin

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Institutionelle Investoren erhöhen ihre Positionen in XRP-ETFs, darunter Gerber und Gallacher Capital Management. â³

Das verwaltete Vermögen aller XRP-ETFs beträgt mittlerweile rund 683,66 Millionen US-Dollar. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Wie aus einer SEC-Meldung hervorgeht, hält das in Ohio ansässige Beratungsunternehmen Gerber inzwischen 12.958 Anteile am Franklin XRP ETF. Das Unternehmen verwaltet nach eigenen Angaben ein Vermögen von rund 592 Millionen US-Dollar.

Weitere Vermögensverwalter bauen XRP-Positionen auf

Gerber ist damit kein Einzelfall. Seit der Zulassung der XRP-ETFs bauen immer mehr Vermögensverwalter Positionen auf. Gallacher Capital Management meldete bereits im Juli den Einstieg in den Canary XRP ETF mit 86.744 Anteilen. Zuvor hatte Vista Finance eine Beteiligung von 129.958 Anteilen am Franklin XRP ETF offengelegt. Auch CPR Investments aus Michigan setzt über den ProShares Ultra XRP ETF auf XRP und hält dort 36.619 Anteile.

Die ETFs verzeichnen derweil weiterhin Nettozuflüsse. Das gesamte verwaltete Vermögen aller XRP ETFs liegt inzwischen bei rund 683,66 Millionen US-Dollar, wie Daten von SoSoValue zeigen. Marktführer ist der Bitwise XRP ETF vor dem Canary XRP ETF und dem Franklin XRP ETF. Institutionelle Investoren greifen also zunehmend zu XRP ETFs und die Mittelzuflüsse bleiben positiv. Doch welche Bedeutung hat das für die Kursentwicklung von XRP?

XRP-Kurs: Das bewegt den Ripple Coin jetzt

In den letzten 24 Stunden pendelte der XRP-Kurs innerhalb einer Range von 1,0622 USD (Tief) bis 1,0912 USD (Hoch) basierend auf den letzten sechs 4h-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,0809 USD und steht damit leicht über dem Schlusskurs der Vorperiode (04:00 UTC: 1,0769 USD; +0,37%). Die Marktkapitalisierung beträgt rund 67.509.673.437 USD. Die Bewegung folgte einer kurzfristigen Erholung aus dem lokalen Tief bei 1,0622 USD.

XRP leidet unter hoher Volatilität I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert leicht über dem EMA-20 (EMA-20: 1,07865 USD) und zeigt zuletzt eine Sequenz höherer Hochs und höherer Tiefs. Kurzfristige Unterstützung liegt bei 1,0622 USD, unmittelbarer Support/EMA-Zone bei ~1,0786 USD; erste Widerstände bei 1,0912 USD und anschließend 1,1050 USD. Solange der Kurs über dem EMA-20 bleibt, ist die kurzfristige Marktlage eher bullisch.

Moderates Kaufmomentum ohne Überkauftheit

Der RSI liegt bei 58,0 und signalisiert moderates Kaufmomentum ohne Überkauftheit. Das Histogramm zeigt eine positive Beschleunigung, was das kurzfristige Aufwärtsmomentum stützt.

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Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 0,0603 USD (Upper minus Lower). Das Bandmaß ist damit moderat und deutet auf abnehmende Volatilität im Vergleich zu den Volatilitätsspitzen früher im Monat; das Risiko bleibt mittelfristig als moderat einzustufen.

XRP-Prognose: Das können Anleger jetzt erwarten

Neutrales Szenario

Im neutralen Szenario bewegt sich der XRP-Kurs weiterhin in einer Spanne zwischen 1,05 und 1,10 US-Dollar. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt laut Prognose bei 50 Prozent. Voraussetzung ist, dass sich der RSI im Bereich zwischen 45 und 60 hält und der Kurs um den EMA-20 konsolidiert. Gleichzeitig sollte das Handelsvolumen unter dem Monatsdurchschnitt bleiben. Fällt XRP dagegen nachhaltig unter 1,10 US-Dollar, verliert dieses Szenario an Gültigkeit.

Bullishes Szenario

Ein Anstieg in den Bereich zwischen 1,10 und 1,20 US-Dollar gilt mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent als zweites mögliches Szenario. Dafür muss der RSI über 62 steigen und der EMA-20 unter dem Kurs verlaufen.

Entscheidend ist zudem ein Ausbruch über den Widerstand bei 1,0912 US-Dollar, der von einem steigenden Handelsvolumen begleitet wird. Wird dieses Niveau überwunden, könnte XRP den nächsten Aufwärtsschub einleiten. Das bullishe Szenario wäre bei einem Rückfall unter 1,08 US-Dollar hinfällig.

Bearishes Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent sieht die Prognose auch ein bearishes Szenario. In diesem Fall könnte XRP in den Bereich zwischen 0,90 und 1,06 US-Dollar zurückfallen. Auslöser wäre ein RSI unter 50 sowie ein Bruch der Unterstützung bei 1,0622 US-Dollar bei gleichzeitig anziehendem Handelsvolumen. Dreht der EMA-20 anschließend nach unten und fungiert als Widerstand, rücken die Kursziele zwischen 0,90 und 1,03 US-Dollar in den Fokus. Ein Anstieg über 1,12 US-Dollar würde dieses Szenario invalidieren.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.