In diesem Artikel erfährst du:
- Warum der Krypto-Winter besonders hohe langfristige Renditen ermöglichen könnte
- Welche 3 Coins laut ChatGPT, Gemini und Claude aktuell besonders attraktiv sind
- Wie das ideal gewichtete Krypto-Portfolio jetzt aussieht
Die Stimmung am Krypto-Markt ist miserabel, Bitcoin und viele Altcoins notieren weit unter ihren Höchstständen. In der Krise könnte für mutige Anleger aber zugleich eine attraktive Chance liegen. Wer im Krypto-Winter auf die richtigen Projekte setzt, darf im nächsten Bullenmarkt auf deutliche Outperformance hoffen. Doch welche Coins besitzen tatsächlich das Potenzial für ein Comeback und welche drohen dauerhaft in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden? BTC-ECHO hat die beliebtesten KI-Modelle ChatGPT, Gemini und Claude nach ihren Favoriten gefragt. Das sind ihre konkreten Portfolio-Vorschläge, samt Gewichtung und maximal vertretbarem Krypto-Anteil.
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