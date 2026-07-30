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In der Krise liegt die Chance 

Das beste Krypto-Portfolio: Welche 3 Coins die Top-KIs jetzt empfehlen

Das Krypto-Bärenmarkt bietet mutigen Anlegern derzeit attraktive Einstiegschancen. Warum Bitcoin erste Wahl bleibt – und auf welche Altcoins die Top-KI-Modelle jetzt setzen.

Tobias Zander
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Bitcoin, Solana, XRP und andere Münzen vor rotem Chartbild

Beitragsbild: KI-Fotomontage

 | Diese Coins sind für Krypto-Anleger jetzt besonders interessant

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der Krypto-Winter besonders hohe langfristige Renditen ermöglichen könnte
  • Welche 3 Coins laut ChatGPT, Gemini und Claude aktuell besonders attraktiv sind
  • Wie das ideal gewichtete Krypto-Portfolio jetzt aussieht

Die Stimmung am Krypto-Markt ist miserabel, Bitcoin und viele Altcoins notieren weit unter ihren Höchstständen. In der Krise könnte für mutige Anleger aber zugleich eine attraktive Chance liegen. Wer im Krypto-Winter auf die richtigen Projekte setzt, darf im nächsten Bullenmarkt auf deutliche Outperformance hoffen. Doch welche Coins besitzen tatsächlich das Potenzial für ein Comeback und welche drohen dauerhaft in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden? BTC-ECHO hat die beliebtesten KI-Modelle ChatGPT, Gemini und Claude nach ihren Favoriten gefragt. Das sind ihre konkreten Portfolio-Vorschläge, samt Gewichtung und maximal vertretbarem Krypto-Anteil.

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