In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die Sparkassen jetzt in den Krypto-Markt einsteigen
- Welche Kryptowährungen zum Start angeboten werden
- Weshalb MiCA den Weg für das Angebot geebnet hat
- Wer das neue Angebot überhaupt nutzen kann
Für viele Deutsche ist die Hausbank der erste Ansprechpartner, wenn es um Geldanlagen geht. Umso größer dürfte das Interesse sein, wenn die Sparkassen-Finanzgruppe ab Oktober erstmals Kryptowährungen anbietet. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Stefan Marotzke, Pressesprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV), exklusiv, warum der Verband diesen Schritt gerade jetzt geht und welche Rolle Bitcoin und Co. künftig spielen sollen.
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