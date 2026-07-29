Bitcoin und Co. finden ihren Weg in den deutschen Bankensektor. Mit der Sparkassen-Finanzgruppe startet einer der größten Bankenverbünde Europas ein eigenes Krypto-Angebot.

Sparkassen setzen auf Krypto: Was der Schritt für Deutschlands Anleger bedeutet

Sparkassen setzen auf Krypto: Was der Schritt für Deutschlands Anleger bedeutet

In diesem Artikel erfährst du: Warum die Sparkassen jetzt in den Krypto-Markt einsteigen

Welche Kryptowährungen zum Start angeboten werden

Weshalb MiCA den Weg für das Angebot geebnet hat

Wer das neue Angebot überhaupt nutzen kann

Für viele Deutsche ist die Hausbank der erste Ansprechpartner, wenn es um Geldanlagen geht. Umso größer dürfte das Interesse sein, wenn die Sparkassen-Finanzgruppe ab Oktober erstmals Kryptowährungen anbietet. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Stefan Marotzke, Pressesprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV), exklusiv, warum der Verband diesen Schritt gerade jetzt geht und welche Rolle Bitcoin und Co. künftig spielen sollen.

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