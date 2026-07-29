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Ein neues Kapitel 

Sparkassen setzen auf Krypto: Was der Schritt für Deutschlands Anleger bedeutet

Bitcoin und Co. finden ihren Weg in den deutschen Bankensektor. Mit der Sparkassen-Finanzgruppe startet einer der größten Bankenverbünde Europas ein eigenes Krypto-Angebot.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze vor dem Logo der Sparkassen

Beitragsbild: picture alliance

 | Kryptowährungen werden auch in Deutschland immer beliebter

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die Sparkassen jetzt in den Krypto-Markt einsteigen
  • Welche Kryptowährungen zum Start angeboten werden
  • Weshalb MiCA den Weg für das Angebot geebnet hat
  • Wer das neue Angebot überhaupt nutzen kann

Für viele Deutsche ist die Hausbank der erste Ansprechpartner, wenn es um Geldanlagen geht. Umso größer dürfte das Interesse sein, wenn die Sparkassen-Finanzgruppe ab Oktober erstmals Kryptowährungen anbietet. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Stefan Marotzke, Pressesprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV), exklusiv, warum der Verband diesen Schritt gerade jetzt geht und welche Rolle Bitcoin und Co. künftig spielen sollen.

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