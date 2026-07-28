Ein Sicherheitsupgrade soll Vertrauen zurückgewinnen. Der Kurs notiert jedoch weiter im Minus. Darauf kommt es jetzt an.

Zcash-Kurs fällt vor Upgrade: Rutscht der Privacy Coin weiter ab?

Zcash-Kurs fällt vor Upgrade: Rutscht der Privacy Coin weiter ab?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Zcash verzeichnet vor einem wichtigen Upgrade einen Kursrückgang von über sechs Prozent. â³

Das Ironwood-Upgrade soll Sicherheitslücken schließen und das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen.

Bei Zcash steht ein wichtiges Netzwerk-Upgrade im Mittelpunkt. Dennoch verliert ZE1C innerhalb von 24 Stunden mehr als sechs Prozent und fällt bis in den Bereich von 467 US-Dollar. Auf Wochenbasis steht sogar ein Kursverlust von 14 Prozent zu Buche, womit sich der Privacy-Coin aktuell schwächer entwickelt als der Gesamtmarkt.

Das ersetzt den bisherigen Orchard-Bereich für private Transaktionen durch einen technisch neu abgesicherten Bereich und führt zudem ein neues Transaktionsformat ein. Aber vor allem soll das Upgrade wieder überprüfbar machen, dass die Umlaufmenge der ZEC-Token nicht unbemerkt erhöht wurde und das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen. Hintergrund ist eine im Mai entdeckte kritische Sicherheitslücke im bisherigen Orchard-Pool. Diese hätte theoretisch die verdeckte Erzeugung zusätzlicher Coins ermöglichen können. Der Rückgang vor der Aktivierung könnte darauf hindeuten, dass Anleger das Upgrade bereits eingepreist haben. Ob sich daraus ein längerfristiger Sell-the-News-Effekt entwickelt, zeigt sich jetzt an diesen Kursmarken.

ZEC in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden schwankte der ZEC-Kurs zwischen einem Hoch von 508,83 USD und einem Tief von 463,91 USD (letzte 6 4h-Candles). Aktueller Schlusskurs liegt bei 464,51 USD und damit deutlich unter dem Niveau vom Vortag (Schlusskurs 476,76 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 7.834.306.507 USD.

Der Kurs notiert deutlich unter dem EMA-20 (487,76 USD) und bildet eine Abfolge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs, was kurzfristige Schwäche signalisiert. Direkte Unterstützung liegt bei 463,91 USD, gefolgt von 452,46 USD; unmittelbare Widerstände sind der EMA-20 bei 487,76 USD und das jüngste Hoch bei 508,83 USD. Solange der Kurs unter dem EMA-20 verbleibt, bleibt die Marktlage insgesamt bärisch.

Der RSI liegt bei 39,12 und signalisiert schwaches Momentum. Das Histogramm zeigt negative Werte mit leicht abschwächender Abwärtsbeschleunigung.

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt aktuell 45,81 USD, was auf erhöhte, aber nicht extreme Schwankungen hinweist. Der Markt befindet sich in einer angespannten Konsolidierungsphase; das Risiko ist erhöht, da der Kurs unter dem EMA-20 notiert.

Kurzfristige ZEC-Kurspronose

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Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 Prozent bewegt sich der Kurs voraussichtlich zwischen 460 und 490 US-Dollar. Voraussetzung ist, dass sich der RSI im Bereich von 40 bis 45 stabilisiert und der Kurs oberhalb der Unterstützung bei 463,91 US-Dollar seitwärts bewegt. Der EMA-20 bei 487,76 US-Dollar fungiert dabei zunächst als Widerstand, während das Bollinger-Unterband bei 463,82 US-Dollar eine zusätzliche Unterstützung bildet. Mehrere 4h-Schlusskurse oberhalb von 470 US-Dollar würden das neutrale Szenario stützen. Ein Rückgang unter 452,46 US-Dollar würde es invalidieren.

Bullishes Szenario

Dieses Szenario wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent gewichtet und sieht Kursziele bei 508,83 beziehungsweise 531,44 US-Dollar vor. Entscheidend wären ein Tagesschlusskurs oberhalb des EMA-20 bei 487,76 US-Dollar sowie ein Anstieg des RSI über 50. Gelingt anschließend der Ausbruch über das kurzfristige Ziel bei 508,83 US-Dollar und wird dieser bestätigt, könnte das Juli-Hoch bei 531,44 US-Dollar in den Fokus rücken. Ein Rückgang unter 452,46 US-Dollar würde das bullishe Szenario hinfällig machen.

Bärisches Szenario

Das bärische Szenario besitzt eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent. Fällt der Kurs auf 4h-Schlusskursbasis unter die unmittelbare Unterstützung bei 463,91 US-Dollar und sinkt der RSI gleichzeitig unter 35, wären weitere Verluste wahrscheinlich. Die nächsten Abwärtsziele liegen bei 452,46 US-Dollar sowie im Bereich des historischen Zwischentiefs bei rund 442,91 US-Dollar. Ein anhaltender Druck ohne Rückeroberung des EMA-20 würde das negative Szenario zusätzlich bestätigen. Ein Anstieg über 487,76 US-Dollar würde das bärische Szenario invalidieren.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.