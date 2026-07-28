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SEC-Registrierung 

BlackRock-Partner wird zur regulierten RWA-Komplettplattform

Securitize deckt immer mehr Schritte digitaler Finanzprodukte ab. Das könnte BlockRock und kleineren Vermögensverwaltern neue Möglichkeiten eröffnen.

Jan-Malte Minnerup
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Die Wall Street in New York City.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Eine neue Lizenz erweitert das Angebot von Securitize

Das US-Finanztechnologieunternehmen Securitize Capital baut sein Geschäft mit tokenisierten Vermögenswerten weiter aus und ist jetzt durch die amerikanische Börsenaufsicht SEC als Investmentberater registriert. Damit deckt die Unternehmensgruppe künftig noch mehr Schritte in der Wertschöpfungskette von RWA-Token ab.

Was die neue SEC-Registrierung verändert

Durch die neue Einstufung kann die Gesellschaft ihre institutionellen Kunden ab sofort umfassender zu Wertpapiergeschäften beraten. Es gelten aber auch strengere Vorgaben für die Dokumentation ihrer Arbeit und den Umgang mit Interessenkonflikten. Zudem müssen sie ihre internen Kontrollsysteme jetzt stärker ausbauen.

Über die Vorteile bei der Beratung neuer Kunden hinaus ermöglicht ihnen der neue Status, enger mit Vermögensverwaltern und institutionellen Investoren an Onchain-Anlagestrategien zu arbeiten. Das Unternehmen nennt dabei insbesondere tokenisierte Vaults und Kreditmodelle, bei denen Kapital automatisiert auf verschiedene Anlagemöglichkeiten verteilt wird.

Warum BlackRock und der RWA-Markt profitieren

Für BlackRock ergibt sich daraus ein entscheidender Vorteil. Der größte Vermögensverwalter der Welt arbeitet bei seinem tokenisierten Geldmarktfonds BUIDL bereits mit Securitize zusammen und greift damit auf eine etablierte Infrastruktur für digitale Anlageprodukte zurück. Ohne selbst eine komplexe technische und rechtliche Struktur für Onchain-Produkte aufbauen zu müssen, kann BlackRock auf bestehende Prozesse aufbauen. Dadurch lässt sich die Zeit bei der Erarbeitung neuer Produktideen für geeignete Investoren deutlich verkürzen.

Entscheidend für den RWA-Markt ist hier vor allem die Standardisierung. So können auch kleinere Vermögensverwalter durch den vereinfachten Zugriff auf eine etablierte Infrastruktur für tokenisierte Finanzprodukte zurückgreifen. Das kann die Eintrittshürden in den Markt senken und macht Securitize zu einer zentralen Schnittstelle zwischen traditionellen Kapitalmärkten und der Blockchain-Welt.

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