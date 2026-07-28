Securitize deckt immer mehr Schritte digitaler Finanzprodukte ab. Das könnte BlockRock und kleineren Vermögensverwaltern neue Möglichkeiten eröffnen.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Securitize Capital wird von der SEC als Investmentberater registriert und erweitert sein Angebot für tokenisierte Vermögenswerte. â³

Die neue Registrierung ermöglicht umfassendere Beratung für institutionelle Kunden und verbessert die Zusammenarbeit mit Vermögensverwaltern. â³

BlackRock profitiert von der Partnerschaft und kann schneller neue Produkte für den RWA-Markt entwickeln. â³

Die Standardisierung könnte kleineren Vermögensverwaltern den Zugang zu tokenisierten Finanzprodukten erleichtern.

Das US-Finanztechnologieunternehmen Securitize Capital baut sein Geschäft mit tokenisierten Vermögenswerten weiter aus und ist jetzt durch die amerikanische Börsenaufsicht SEC als Investmentberater registriert. Damit deckt die Unternehmensgruppe künftig noch mehr Schritte in der Wertschöpfungskette von RWA-Token ab.

Was die neue SEC-Registrierung verändert

Durch die neue Einstufung kann die Gesellschaft ihre institutionellen Kunden ab sofort umfassender zu Wertpapiergeschäften beraten. Es gelten aber auch strengere Vorgaben für die Dokumentation ihrer Arbeit und den Umgang mit Interessenkonflikten. Zudem müssen sie ihre internen Kontrollsysteme jetzt stärker ausbauen.

We’ve expanded our regulated platform with the registration of Securitize Capital LLC as an investment adviser with the SEC.



This adds advisory capabilities for asset managers, institutional investors, and other sophisticated market participants. pic.twitter.com/p0N7U3XzyW — Securitize (@Securitize) July 27, 2026

Über die Vorteile bei der Beratung neuer Kunden hinaus ermöglicht ihnen der neue Status, enger mit Vermögensverwaltern und institutionellen Investoren an Onchain-Anlagestrategien zu arbeiten. Das Unternehmen nennt dabei insbesondere tokenisierte Vaults und Kreditmodelle, bei denen Kapital automatisiert auf verschiedene Anlagemöglichkeiten verteilt wird.

Warum BlackRock und der RWA-Markt profitieren

Für BlackRock ergibt sich daraus ein entscheidender Vorteil. Der größte Vermögensverwalter der Welt arbeitet bei seinem tokenisierten Geldmarktfonds BUIDL bereits mit Securitize zusammen und greift damit auf eine etablierte Infrastruktur für digitale Anlageprodukte zurück. Ohne selbst eine komplexe technische und rechtliche Struktur für Onchain-Produkte aufbauen zu müssen, kann BlackRock auf bestehende Prozesse aufbauen. Dadurch lässt sich die Zeit bei der Erarbeitung neuer Produktideen für geeignete Investoren deutlich verkürzen.

Entscheidend für den RWA-Markt ist hier vor allem die Standardisierung. So können auch kleinere Vermögensverwalter durch den vereinfachten Zugriff auf eine etablierte Infrastruktur für tokenisierte Finanzprodukte zurückgreifen. Das kann die Eintrittshürden in den Markt senken und macht Securitize zu einer zentralen Schnittstelle zwischen traditionellen Kapitalmärkten und der Blockchain-Welt.