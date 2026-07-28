Die KI-Euphorie an den Aktienmärkten könnte mit den Mega-IPOs von OpenAI und Anthropic vorerst enden. Bitwise-Experte André Dragosch erklärt im BTC-ECHO Interview, warum Bitcoin jetzt einen klaren Vorteil hat.

“Bitcoin ist der Kanarienvogel”: Platzt jetzt die KI-Blase?

“Bitcoin ist der Kanarienvogel”: Platzt jetzt die KI-Blase?

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Welche unterschätzte Rolle die Spot ETFs mitten im Bärenmarkt spielen

Warum KI-Aktien ein Abverkauf bevorstehen könnte, während Bitcoin neue Resilienz zeigt

Wie der "Kanarienvogel" Bitcoin eine kommende Rezession signalisiert

Bitcoin-Depression auf der einen Seite, KI-Hype auf der anderen: Dieses Bild prägte die vergangenen Monate, könnte sich aber bald umkehren. Dass sich die Krypto-Leitwährung trotz geopolitischer Spannungen zuletzt resilient zeigte, während die Aktienkurse der Tech-Riesen allmählich ins Straucheln geraten, ist womöglich nur ein Vorgeschmack. Gegenüber BTC-ECHO erklärt Dr. André Dragosch, Head of Research Europe bei Bitwise, warum Bitcoin bereits hinter sich haben könnte, was KI-Aktien erst noch bevorsteht. Außerdem verrät er, wie ein “Perfect Storm” den Bärenmarkt verursachte und welche Faktoren jetzt für eine attraktive BTC-Einstiegschance sprechen.

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