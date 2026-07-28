In diesem Artikel erfährst du:
- Was die wahren Gründe hinter dem Bitcoin-Oktober-Desaster waren
- Welche unterschätzte Rolle die Spot ETFs mitten im Bärenmarkt spielen
- Warum KI-Aktien ein Abverkauf bevorstehen könnte, während Bitcoin neue Resilienz zeigt
- Wie der "Kanarienvogel" Bitcoin eine kommende Rezession signalisiert
Bitcoin-Depression auf der einen Seite, KI-Hype auf der anderen: Dieses Bild prägte die vergangenen Monate, könnte sich aber bald umkehren. Dass sich die Krypto-Leitwährung trotz geopolitischer Spannungen zuletzt resilient zeigte, während die Aktienkurse der Tech-Riesen allmählich ins Straucheln geraten, ist womöglich nur ein Vorgeschmack. Gegenüber BTC-ECHO erklärt Dr. André Dragosch, Head of Research Europe bei Bitwise, warum Bitcoin bereits hinter sich haben könnte, was KI-Aktien erst noch bevorsteht. Außerdem verrät er, wie ein “Perfect Storm” den Bärenmarkt verursachte und welche Faktoren jetzt für eine attraktive BTC-Einstiegschance sprechen.
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