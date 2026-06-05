Nach kritischer Sicherheitslücke: Zcash im freien Fall

Aufgrund einer kritischen Sicherheitslücke im Orchard Pool stürzt der Privacy Coin massiv ab. Anleger sorgen sich um die Menge der vorhandenen ZEC-Token.

Zcash erlebt einen massiven Abverkauf. Der Privacy Coin fällt auf 24-Stunden-Sicht um mehr als 40 Prozent und notiert nur noch bei unter 340 US-Dollar. Auslöser der Verkaufswelle ist eine brisante Sicherheitsmeldung von Shielded Labs. Die unabhängige Zcash-Organisation machte öffentlich, dass im Orchard Pool eine kritische Schwachstelle entdeckt wurde. Dieser Pool ist für private Transaktionen im Zcash-Netzwerk zentral. Die Lücke hätte es einem Angreifer theoretisch ermöglicht, unbegrenzt gefälschte ZEC zu erzeugen, ohne dass dies direkt aufgefallen wäre.

Bug steckte seit 2022 im Zcash-Code

Entdeckt wurde die Schwachstelle bereits am 29. Mai von dem Sicherheitsforscher Taylor Hornby. Shielded Labs hatte Hornby im April beauftragt, das Protokoll gezielt auf kritische Schwachstellen zu untersuchen. Bei seiner Analyse nutzte er neben klassischen Methoden auch KI-Unterstützung durch Anthropics Opus-Modell.

Besonders brisant ist, dass Hornby laut Shielded Labs einen vollständigen Exploit schrieb. In einer lokalen Testumgebung konnte dieser unbegrenzt und unbemerkt gefälschte ZEC erzeugen. Auf dem Mainnet hätte der Fehler demnach ebenfalls dazu genutzt werden können, ZEC innerhalb des Orchard Pools zu minten.

Vereinfacht gesagt konnte das System falsche Eingaben akzeptieren, obwohl diese eigentlich hätten abgewiesen werden müssen. Für ein Privacy-Projekt wie Zcash ist das ein schwerer Schlag. Das Vertrauen in die Integrität der Geldmenge gehört zum Kernversprechen der Kryptowährung.

Hinzu kommt, dass der Bug offenbar seit der Aktivierung von Orchard im Mai 2022 im Code steckte. Damit blieb die Schwachstelle über Jahre unentdeckt. Shielded Labs betont zwar, dass eine tatsächliche Ausnutzung unwahrscheinlich sei. Sicher ausschließen lässt sie sich aufgrund der Privacy-Eigenschaften des Orchard Pools aber nicht.

Warum der Markt so hart reagiert

Gerade diese Unsicherheit erklärt den starken Kursrutsch. Bei Zcash lassen sich private Transaktionen nicht wie bei transparenten Blockchains vollständig von außen nachvollziehen. Das ist normalerweise der zentrale Vorteil des Netzwerks. In diesem Fall wird daraus aber ein Problem: Es ist nicht ohne Weiteres überprüfbar, ob in der Vergangenheit tatsächlich gefälschte Coins erzeugt wurden.

Nach der Entdeckung informierte Hornby die Entwickler des Zcash Open Development Lab. Die Schwachstelle wurde am 1. Juni geschlossen. Dennoch reicht die nachträgliche Behebung offenbar nicht aus, um Anleger zu beruhigen. Der Markt reagiert nicht nur auf den technischen Fehler selbst, sondern vor allem auf den Vertrauensverlust.

Shielded Labs arbeitet nun an weiteren Maßnahmen. Geplant ist unter anderem ein Netzwerk-Upgrade, das die Integrität der ZEC-Supply nachprüfbarer machen soll. Außerdem soll ein neuer Shielded Pool eingeführt werden. Coins aus dem Orchard Pool müssten demnach über eine Art Turnstile Accounting laufen, um die Geldmenge besser kontrollieren zu können.

Bis dahin dürfte ZEC weiter unter Beobachtung stehen. Für Zcash geht es nun darum, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Der Privacy Coin muss beweisen, dass seine kryptografische Architektur nicht nur private Transaktionen schützt, sondern auch die Integrität der eigenen Geldmenge glaubwürdig absichern kann.

Auch der allgemeine Abverkauf am Krypto-Markt – zuletzt fiel Bitcoin auf unter 62.000 US-Dollar – trägt zum Kursrutsch bei ZEC bei.