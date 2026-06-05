Zcash stürzt nach einer kritischen Sicherheitsmeldung ab. Auch Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana und Hyperliquid geben deutlich nach.

Der Krypto-Markt zeigt sich auch zum Start in den Freitag von seiner schwachen Seite. Bitcoin notiert bei rund 62.400 US-Dollar und verliert auf 24-Stunden-Sicht mehr als 2 Prozent. Bei den größten Altcoins fallen die Verluste noch deutlicher aus. Ethereum gibt um rund 5 Prozent nach und steht bei 1.700 US-Dollar. XRP verliert mehr als 5 Prozent auf 1,12 US-Dollar, Solana fällt um mehr als 5,5 Prozent auf 66 US-Dollar. Besonders deutlich nach unten geht es bei Hyperliquid. HYPE bricht um rund 14 Prozent ein und notiert bei 62 US-Dollar.

Zcash-Crash nach Sicherheitsmeldung

Am stärksten trifft es jedoch Zcash. ZEC verliert innerhalb von 24 Stunden mehr als 40 Prozent und fällt auf unter 360 US-Dollar. Auslöser ist eine Sicherheitsmeldung rund um den Orchard Pool von Zcash. Dabei handelt es sich um den Shielded Pool des Netzwerks, über den private Transaktionen abgewickelt werden. Ein unabhängiger Sicherheitsforscher, Taylor Hornby, hatte im Auftrag von Shielded Labs eine kritische Schwachstelle im Orchard Circuit entdeckt.

Die Lücke hätte es Angreifern ermöglichen können, innerhalb des Orchard Pools gefälschte ZEC zu erzeugen. Besonders heikel ist der Fall, weil sich solche Vorgänge durch die Privacy-Eigenschaften von Zcash nur schwer von außen überprüfen lassen. Genau diese Unsicherheit dürfte den massiven Kursrutsch verstärkt haben.

Vertrauensverlust bei ZEC-Investoren

Die Entwickler reagierten mit einem kurzfristigen Netzwerk-Upgrade. Die Schwachstelle wurde geschlossen, der Zcash-Code in Version 6.20.0 unterstützt die Aktivierung von NU6.2. Laut den Entwicklern seien weder die Privatsphäre der Nutzer noch die Gesamtobergrenze von ZEC betroffen. Eine Ausnutzung hätte jedoch das Minting von Coins innerhalb des Orchard Pools ermöglichen können.

Der Markt preist damit weniger einen bestätigten Schaden ein, sondern vor allem Vertrauensverlust. Für Zcash ist der Vorfall besonders sensibel, weil das Projekt seinen Kernnutzen aus Privacy, kryptografischer Sicherheit und seinem Status als Wertspeicher zieht. Selbst wenn es keine Hinweise auf eine tatsächliche Ausnutzung gibt, reicht die Möglichkeit unentdeckter Inflation in einem Shielded Pool aus, um Anleger zu verunsichern.

Zum Wochenschluss richten sich die Blicke der Anleger auf die USA, da heute die neuen Nonfarm-Payrolls und die aktuelle Arbeitslosenquote veröffentlicht werden. Diese liefern frische Hinweise auf den Zustand des US-Arbeitsmarkts und den weiteren Kurs der Fed.

Cardano erreichte währenddessen ein neues Fünfjahrestief – Grund ist, dass Gründer Charles Hoskinson eine Auszeit ankündigte.