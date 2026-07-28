Der XRP Ledger hat sich zu einer der führenden RWA-Infrastrukturen der Welt entwickelt. Tokenisierte US-Staatsanleihen, Ondo Finance, Societe Generale. Nur der Kurs hat das noch nicht gemerkt.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Das Interesse am XRP Ledger und der Tokenisierung wächst rasant, mit 4,37 Milliarden Dollar an tokenisierten Assets. â³

Institutionen profitieren von der nativen Token-Emission ohne Smart Contracts, was Sicherheitsvorteile bietet. â³

Das Suchinteresse für “XRP Ledger” und “XRPL Tokenisierung” steigt, und das aus gutem Grund. Mit 4,37 Milliarden Dollar tokenisierten Assets belegt der XRP Ledger ohne Stablecoins Platz sechs im globalen RWA-Ranking, hinter Canton, Provenance, Ethereum, Avalanche und BNB Chain. Inklusive RLUSD steigt er auf Platz vier. Das 30-Tage-Wachstum lag zuletzt bei plus 45,97 Prozent, mehr als jedes andere Netzwerk in den Top zehn.

Globales RWA-Ranking nach Netzwerk ohne Stablecoins, Stand Juli 2026 I Quelle: rwa.xyz

Noch vor einem Jahr war das undenkbar. Algorand war damals 2,6 mal größer als der XRPL. Heute liegt Algorand dahinter. Laut einer Analyse von Evernorth fanden 96 Prozent aller neuen Tokenisierungen auf dem XRP Ledger in den vergangenen zwölf Monaten an nur 20 Tagen statt. Das deutet auf wenige große institutionelle Emittenten hin, nicht auf breiten Retail-Zufluss. Tokenisierte US-Staatsanleihen wuchsen von 50 Millionen Dollar im April 2025 auf 418,5 Millionen Dollar bis April 2026, ein Anstieg um den Faktor acht in zwölf Monaten.

Was das XRP Ledger für Institutionen attraktiv macht

Token-Emission auf dem XRP Ledger läuft nativ auf Protokollebene, ohne Smart Contracts. Für regulierte Finanzinstitutionen bedeutet das kein separates Sicherheits-Audit der Vertragscode-Schicht und eine deutlich kleinere Angriffsfläche. Autorisierungskontrollen, Übertragungsbeschränkungen und prüfungsbereite Aufzeichnungen sind im Protokoll selbst verankert. Das Settlement dauert drei bis fünf Sekunden, Transaktionskosten liegen unter einem Cent.

Die XRP Leder RWA League Table zeigt, wer das bereits nutzt. Neben Ondo Finance und Braza Crypto findet sich auf Platz sieben Societe Generale, eine der größten französischen Banken.

XRPL RWA League Table: Top 10 Plattformen nach tokenisiertem Wert, Stand Juli 2026 I Quelle: rwa.xyz

Im Jahresvergleich wächst XRPL bei tokenisierten Assets mit über 200 Millionen Dollar Bestand mehr als doppelt so schnell wie Ethereum. Ripple positioniert Tokenisierung als zweiten Wachstumsmotor neben grenzüberschreitenden Zahlungen.

RLUSD als Bindeglied

Mit RLUSD entsteht ein geschlossener Kreislauf auf dem XRPL: Settlement in RLUSD, tokenisierte Vermögenswerte auf XRPL, grenzüberschreitende Zahlungen über ODL. Auf dem XRP Ledger allein kommt RLUSD auf fast 895 Millionen Dollar Marktkapitalisierung, auf beiden Chains zusammen auf rund 1,5 Milliarden Dollar. Seit Oktober 2024 übersteigt der XRPL-Anteil dabei kontinuierlich den Ethereum-Anteil.

RLUSD Marktkapitalisierung auf XRP Ledger vs. Ethereum seit Oktober 2024 I Quelle: rwa.xyz

Fundamentals stark

XRP notiert aktuell bei rund 1,05 US-Dollar. Seit dem Allzeithoch bei 3,65 US-Dollar im Januar 2025 hat der Token rund 70 Prozent verloren. Ein erheblicher Teil des XRP-Bestands liegt auf zentralisierten Börsen bereit zur Liquidation. Jeder Kursanstieg trifft meist auf Verkaufsdruck.

Der CLARITY Act, das US-Gesetz das XRP als Commodity einstufen würde, hat seine Juli-Frist im Senat verpasst. Ohne diese regulatorische Klarheit zögern institutionelle Investoren mit größerem Engagement. Bärentendenz zeigt auch die Zyklushistorie: In 2018 und 2022 brachte jeder Altcoin-Zyklus ein großes Liquidationsereignis, bevor der echte Boden gefunden wurde.

Was das für Anleger bedeutet

Wer würde bei 0,70 oder 0,80 Dollar überhaupt noch verkaufen? Wer XRP wegen der XRPL-Tokenisierungsthese hält, tut das mit Mehrjahreshorizont. Whale-Einzahlungen auf Binance sind zuletzt auf 25,3 Millionen XRP zurückgegangen, ein Zeichen nachlassenden Verkaufsdrucks. ETF-Zuflüsse bleiben auch in schwachen Marktphasen positiv.

Wer schrittweise per DCA akkumulieren will, findet in Phasen wie dieser historisch günstige Einstiegspunkte. Ob und wann der Kurs die Fundamentaldaten einpreist, hängt weniger von Ripple ab als vom CLARITY Act, Bitcoin und dem allgemeinen Risikoappetit der Märkte.